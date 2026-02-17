El trofeo del mundial llega a Quito

El Tour del Mundial llega al país con el premio más codiciado en el fútbol. Un excampeón del mundo la portará en Ecuador.

El mundialista David Trezeguet (segundo desde la derecha) escoltó el trofeo en su paso por Bogotá.

En medio de una amplia expectativa, Quito será la capital global del fútbol, al recibir por cuarta vez el trofeo del Mundial FIFA 2026.

El centro comercial Paseo San Francisco, ubicado en Cumbayá será el lugar, este 17 de febrero, donde la copa hará base en la ciudad capital entre las 14:30 y las 21:00.

De acuerdo con la organización, un jugador campeón del mundo será quien la porte durante su estadía de un día en Quito, sin que hasta el momento se sepa de quién se trata.

Antes de aterrizar en Ecuador, el preciado galardón de oro macizo de 18 quilates, 36,8 centímetros de altura y 6.175 kilogramos de peso, pasó por Guatemala, Honduras y hasta ayer en Bogotá, Colombia, donde el embajador mundialista que la custodió fue David Trezeget.

Los aficionados que quieran mirar el trofeo y tomarse fotos deben adquirir boletos a través de distintas promociones.

Una vez con el ticket, deberán acudir al centro comercial donde hoy habrá una rueda de prensa en la aficionados y medios de comunicación conocerán a la estrella sorpresa invitada, para luego acceder a la Fan Zone de la organización.

Inicio de la gira

El pasado 3 de enero inició la gira del galardón en Arabia Saudita y siguió su recorrido hasta llegar a Sudamérica. El destino final será México, donde estará presente durante la inauguración del Mundial 2026, para luego trasladarse a Estados Unidos y entregarlo al campeón del mundo.

El Tour de la Copa del Mundo se realiza desde hace casi dos décadas. En su edición de 2026, esta gira recorrerá solo 30 países afiliados a la FIFA con paradas en más de 75 ciudades.

