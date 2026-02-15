Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

David Trezeguet
David Trezeguet como embajador FIFA y el trofeo de la Copa Mundial 2026.Cortesía

Bogotá, última escala de la Copa Mundial FIFA antes de llegar a Quito

El trofeo ya está en Colombia con el exfutbolista David Trezeguet, con quien también estaría el martes 17 de febrero

El trofeo original de la Copa Mundial de la FIFA llegó a Bogotá como parte de la gira oficial previa al Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. La exhibición fue inaugurada este domingo 15 de febrero por el exfutbolista franco-argentino David Trezeguet, campeón del mundo en 1998, quien también estaría en el arribo del trofeo en Quito, Ecuador, el martes 17 de febrero.

RELACIONADAS

A 116 días del inicio del torneo, la copa fue presentada en el recinto ferial Corferias ante miles de aficionados que acudieron a la apertura de la muestra. La capital colombiana se convirtió en una de las principales paradas latinoamericanas del recorrido internacional.

David Trezeguet revive su momento mundialista

El exdelantero, campeón con Francia en el Mundial de 1998, volvió a levantar el trofeo ante el público bogotano y recordó el significado que tiene en su vida deportiva.

Gaibor defiende a Eryc Castillo y exige respeto a la prensa deportiva

Fernando Gaibor defiende a Eryc Castillo de racismo y exige respeto en Perú

Leer más

“Ha sido el trofeo más importante en mi vida. No son muchas las generaciones que tienen la oportunidad de ganar este título”, afirmó durante una rueda de prensa.

Añadió además que volver a sostener la copa, tantos años después, fue un momento cargado de simbolismo, especialmente por sus raíces argentinas y la conexión con México, una de las sedes del próximo campeonato.

Mario Yepes también participó en la exhibición

El acto inaugural contó con la presencia de Mario Alberto Yepes, excapitán de la selección colombiana, quien acompañó la presentación del trofeo en Corferias.

La copa, elaborada en oro macizo de 18 quilates, permanecerá dos días en Bogotá antes de continuar su gira internacional.

El trofeo inició su recorrido el 3 de enero en Riad y visitará 30 países en 150 días antes del inicio del Mundial en junio de 2026. La gira cuenta con el respaldo de Coca-Cola y busca acercar el símbolo máximo del fútbol mundial a los aficionados.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. La Torre: la artista ecuatoriana que resalta la estética andina

  2. El centro de Guayaquil volvió a arder en menos de una semana

  3. Bogotá, última escala de la Copa Mundial FIFA antes de llegar a Quito

  4. Policía captura al sospechoso de un triple asesinato perpetrado en Catamayo

  5. Identifican a las víctimas decapitadas en Naranjal mientras sigue búsqueda de cuerpos

LO MÁS VISTO

  1. Boom del oro en Ecuador: Fruta del Norte alcanzó récord de exportaciones en 2025

  2. Presidencia invertirá $113.319 en renovar tres baños en Carondelet

  3. Rediseñar 8 calles en las riberas del río Guayas, la oportunidad para proyecto mayor

  4. Nuevo cobro de basura: cómo afecta la tasa de recolección en departamentos de Quito

  5. Botafogo vs Flamengo HOY: Hora y dónde ver EN VIVO a Gonzalo Plata en el Clásico

Te recomendamos