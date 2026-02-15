Bogotá, última escala de la Copa Mundial FIFA antes de llegar a Quito

El trofeo ya está en Colombia con el exfutbolista David Trezeguet, con quien también estaría el martes 17 de febrero

David Trezeguet como embajador FIFA y el trofeo de la Copa Mundial 2026.

El trofeo original de la Copa Mundial de la FIFA llegó a Bogotá como parte de la gira oficial previa al Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. La exhibición fue inaugurada este domingo 15 de febrero por el exfutbolista franco-argentino David Trezeguet, campeón del mundo en 1998, quien también estaría en el arribo del trofeo en Quito, Ecuador, el martes 17 de febrero.

A 116 días del inicio del torneo, la copa fue presentada en el recinto ferial Corferias ante miles de aficionados que acudieron a la apertura de la muestra. La capital colombiana se convirtió en una de las principales paradas latinoamericanas del recorrido internacional.

David Trezeguet revive su momento mundialista

El exdelantero, campeón con Francia en el Mundial de 1998, volvió a levantar el trofeo ante el público bogotano y recordó el significado que tiene en su vida deportiva.

“Ha sido el trofeo más importante en mi vida. No son muchas las generaciones que tienen la oportunidad de ganar este título”, afirmó durante una rueda de prensa.

Añadió además que volver a sostener la copa, tantos años después, fue un momento cargado de simbolismo, especialmente por sus raíces argentinas y la conexión con México, una de las sedes del próximo campeonato.

Mario Yepes también participó en la exhibición

El acto inaugural contó con la presencia de Mario Alberto Yepes, excapitán de la selección colombiana, quien acompañó la presentación del trofeo en Corferias.

La copa, elaborada en oro macizo de 18 quilates, permanecerá dos días en Bogotá antes de continuar su gira internacional.

El trofeo inició su recorrido el 3 de enero en Riad y visitará 30 países en 150 días antes del inicio del Mundial en junio de 2026. La gira cuenta con el respaldo de Coca-Cola y busca acercar el símbolo máximo del fútbol mundial a los aficionados.

