Pizzini, el refuerzo de Emelec: Estos son los trofeos internacionales que ha ganado

El delantero tendrá su primera experiencia fuera de argentina a sus 32 años. Sin embargo ha brillado internacionalmente

Francisco Pizzini es el nuevo refuerzo de Emelec para la temporada 2026.

El atacante argentino Francisco Pizzini se vinculó este domingo 15 de febrero a Emelec, en busca de nuevos rumbos en su carrera deportiva. Será su primera experiencia en el fútbol fuera de su país; no obstante, en su trayectoria ya levantó dos títulos de la Copa Sudamericana, una Recopa Sudamericana y una Copa Suruga Bank.

Lea también: Cuándo y a qué hora es Girona vs FC Barcelona: previa, canales y antecedente | LaLiga

“Sé de la exigencia que conlleva estar en Emelec. Trataremos, con trabajo, sacrificio y humildad, de lograr los objetivos trazados”, señaló Pizzini a su llegada al aeropuerto internacional José Joaquín de Olmedo, de Guayaquil, donde aseguró guardar “los mejores recuerdos” de su último club, Vélez Sarsfield.

Pizzini, de 32 años, manifestó que el fútbol “traslada a lugares maravillosos” y que ahora cumplirá con su “primera experiencia en el exterior”. Añadió que asume su nuevo vínculo con los eléctricos “con mucha responsabilidad para dejar un buen papel”.

Francisco Pizzini con uno de los trofeos conseguidos en clubes argentinos. CORTESIA

El campeón de la Copa Sudamericana con Independiente en 2017 y con Defensa y Justicia en 2020 señaló estar acostumbrado a las exigencias, porque “son parte del folclore del fútbol”.

¿Puede Francisco Egas reelegirse como presidente de FEF? Esto dicen los expertos Leer más

“Los futbolistas convivimos constantemente con eso, porque el fútbol es de actualidad”, agregó el extremo derecho.

Con Independiente también obtuvo la Copa Suruga Bank en 2018 y, tras conquistar la Sudamericana 2020 con Defensa y Justicia, sumó la Recopa Sudamericana de 2021. Es decir, cuenta con amplio recorrido copero, aunque únicamente con clubes argentinos.

RELACIONADAS Fernando Gaibor defiende a Eryc Castillo de racismo y exige respeto en Perú

El refuerzo azul llega procedente de Vélez Sarsfield, donde militó tres temporadas (entre 2023 y 2025). Allí registró 11 goles y 10 asistencias en 96 partidos disputados.

Pizzi, como también es conocido, se unirá en Emelec a sus compatriotas Ignacio Guerrico y Aníbal Leguizamón; al uruguayo Gonzalo Nápoli; y al panameño Víctor Griffith, bajo la dirección técnica del charrúa Vicente Sánchez.

¿Cuándo, a qué hora y contra quién juega Emelec en LigaPro?

El Bombillo, con refuerzos nacionales y foráneos, se alista para su debut en la LigaPro el próximo sábado 21 de febrero. Ese mismo día serán las elecciones al nuevo directorio durante la mañana y la tarde, mientras que en la noche (19:00) visitará a Universidad Católica.

🔵⚡️ 𝐁𝐢𝐞𝐧𝐯𝐞𝐧𝐢𝐝𝐨 al Bombillo, 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐢𝐬𝐜𝐨 🇦🇷



El extremo y mediapunta argentino Francisco Pizzini es nuevo jugador del Club Sport Emelec.



Con experiencia internacional y en la máxima categoría del fútbol argentino, obteniendo cuatro títulos en los últimos años,… pic.twitter.com/SIZycfaWzM — Club Sport Emelec (@CSEmelec) February 15, 2026

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!