Cuándo y a qué hora es Girona vs FC Barcelona: previa, canales y antecedente | LaLiga

El conjunto culé está obligado a asegurar la victoria porque podría quedarse sin el liderato en esta jornada

Lamine Yamal (d) será la principal carta en la ofensiva de FC Barcelona ante Girona.

Girona y FC Barcelona se ven las caras este lunes 16 de febrero en un duelo catalán con realidades opuestas, pero con una misma urgencia: los tres puntos. Mientras el equipo de Flick busca blindar la cima de LaLiga, los de Míchel intentan salir del bache ante su gente.

El FC Barcelona llega a Montilivi con el viento a favor y la precisión de un reloj suizo. Tras una contundente victoria por 3-0 ante el Mallorca, el conjunto azulgrana se mantiene en lo más alto de la tabla con 58 puntos, apenas uno por encima de su perseguidor inmediato, el Real Madrid.

Bajo la dirección de Hansi Flick, el Barça ha encontrado una regularidad envidiable, pero sabe que en la carrera por el título cualquier descuido puede ser fatal. Con figuras como Lamine Yamal y Robert Lewandowski en estado de gracia, los culés buscarán repetir el dominio mostrado en la primera vuelta.

Girona jugará de local ante FC Barcelona en la fecha 24 de LaLiga. CORTESIA

En la acera de enfrente, el presente del Girona es mucho más complejo. Lejos de la brillante versión que asombró a Europa la temporada pasada, el equipo atraviesa una racha de tres partidos sin conocer la victoria, cerrando su última presentación con un agridulce empate 1-1 frente al Sevilla.

Pese a la irregularidad, el feudo gerundense siempre es territorio hostil para los grandes. Míchel confía en que el empuje de su afición sea el catalizador necesario para dar el golpe y recuperar el rumbo en una liga que no da tregua.

Antecedentes y último duelo entre Girona y FC Barcelona

El historial reciente favorece a los blaugranas. La última vez que se cruzaron fue el pasado 18 de octubre de 2025, en el Estadio Montjuic. En aquella ocasión, el Barcelona se impuso por 2-1 con goles de Pedri y Ronald Araujo, mientras que el experimentado Axel Witsel descontó para los visitantes.

Horarios y Transmisión: ¿A qué hora juega Girnoa vs Fc Barcelona?

El encuentro cerrará la fecha 24 de LaLiga y podrá seguirse en toda la región a través de la señal de DSports y su plataforma DGO. Desde las 15:00 (Ecuador, Perú y Colombia) y 17:00 (Argentina, Chile y Uruguay) será el compromiso entre FC Barcelona y Girona.

