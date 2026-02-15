Botafogo vs Flamengo HOY: Hora y dónde ver EN VIVO a Gonzalo Plata en el Clásico

El atacante ecuatoriano disputa los cuartos de final del Campeonato Carioca. Conoce los detalles de este partido

El Campeonato Carioca alcanza su punto de ebullición este domingo 15 de febrero con una edición del "Clásico de la Rivalidad" que sabe a final anticipada. Botafogo y Flamengo, del ecuatoriano Gonzalo Plata, se verán las caras en el Estadio Nilton Santos por un boleto a las semifinales, en un choque que no solo definirá quién sigue en carrera por el título estatal, sino que marcará el pulso anímico y la estabilidad de ambos proyectos para lo que resta de la temporada.

Lo que en teoría debería haber sido un cruce de fases avanzadas se ha adelantado a los cuartos de final, elevando la temperatura en las gradas y la presión en los vestuarios de dos de las instituciones más grandes de Brasil.

El inusual emparejamiento es el resultado directo de una Taça Guanabara de contrastes. Por un lado, el Botafogo llega a esta instancia con el pecho inflado tras una fase de grupos impecable; el "Glorioso" exhibió una regularidad envidiable y se adueñó del liderato de su zona con autoridad, consolidando un estilo de juego que hoy lo posiciona como el equipo a vencer.

El argentino Martín Anselmi es el técnico de Botafogo. CORTESIA

En la acera de enfrente, el Flamengo atraviesa horas bajas. A pesar de contar con una plantilla plagada de estrellas y una inversión millonaria, el "Rubro-Negro" caminó por la cornisa durante la primera etapa del torneo, sellando su clasificación apenas en la última jornada y conformándose con un discreto cuarto puesto que lo obligó a este duelo de alto riesgo.

La moneda está en el aire. Mientras el Alvinegro busca ratificar su gran presente y dar un golpe sobre la mesa eliminando a su archirrival, el equipo de Gávea llega herido pero con la jerarquía suficiente para transformar sus dudas en una victoria redentora.

Ante un Nilton Santos que lucirá un lleno total, el partido promete ser una batalla táctica y física donde el margen de error es inexistente. En noventa minutos, Río de Janeiro verá cómo uno de sus gigantes reafirma su hegemonía o cómo el otro se ve obligado a replantearse sus objetivos antes de que termine el verano.

´Donde ver Botafogo y Flamengo en los cuartos de final del torneo Carioca

Este compromiso definitorio, el cual se espera la participación del jugador tricolor Gonzalo Plata, será desde las 15:30 (hora de Ecuador, Perú y Colombia) y podrá verse en la transmisión de televisión abierta, a través de Globo.

