Ilia Malinin: del histórico salto mortal a una caída inesperada

El estadounidense revolucionó el patinaje con un salto legalizado, pero sufrió tropiezos que lo dejaron fuera del podio

Ilia Malinin ha sido una de las figuras más esperadas en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026. Con apenas 21 años, el patinador conocido como el “Quad God” (referencia a su dominio de los saltos cuádruples) llegó como favorito para ganar la medalla de oro en la competencia individual masculina. En el programa corto, Malinin brilló con un puntaje de 108.16, liderando ampliamente la clasificación tras ejecutar una serie de saltos de gran dificultad que incluyeron un backflip (salto mortal) -un movimiento recientemente permitido en competencia- que electrizó al público.

Sin embargo, en la rutina libre la historia cambió drásticamente. Aunque partía con ventaja, Malinin enfrentó una serie de errores técnicos y dos caídas, incluida una fallida tentativa del difícil quadruple axel y un quad lutz que terminó en caída, lo que mermó notablemente su rendimiento. Su puntaje en ese segmento fue de 156.33, muy por debajo de sus marcas habituales, y su total combinado quedó en 264.49, dejándolo en octavo lugar en la clasificación final.

El título individual terminó en manos de Mikhail Shaidorov, quien sumó 291.58 puntos, seguido por Yuma Kagiyama (280.06) y Shun Sato (274.90) para plata y bronce respectivamente.

El impacto de la presión, así como errores que no son habituales en la carrera de Malinin, dominaron el relato de su actuación, generando reacciones tanto dentro como fuera de la pista. Muchos expertos señalaron que, pese a su potencial técnico, la experiencia olímpica le presentó un desafío mental que influyó en su rendimiento.

¿Por qué estuvo prohibido el salto mortal y desde cuándo está permitido?

Antes de que el backflip se convirtiera en una maniobra legal en competencia, existieron figuras que lo intentaron pese a las reglas. La más recordada es Surya Bonaly, quien en los Juegos Olímpicos de Nagano 1998 realizó un backflip aterrizando sobre una sola cuchilla, un gesto audaz que desafió las normas de la época.

Durante décadas, la International Skating Union (ISU) prohibió los backflips en competencia oficial -desde 1977 hasta 2024- por considerarlos demasiado peligrosos y porque no cumplían con los criterios técnicos tradicionales de aterrizar en un solo patín. Aunque Bonaly sabía que sería sancionada, lo hizo igual como un acto de desafío y terminó recibiendo una deducción en la puntuación, finalizando fuera de los puestos de medalla.

Con la reciente revisión de las reglas, el backflip fue despenalizado y ahora puede ser incluido como parte de la rutina sin recibir deducciones (aunque tampoco aporta valor técnico directo), lo que permitió que Malinin lo incorporara en su programa en estos Juegos.

Además de Malinin, otros patinadores como Adam Siao Him Fa también habían ejecutado backflips en competencias internacionales antes de la legalización oficial, lo que influyó en la revisión de la normativa.

