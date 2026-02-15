Arsenal vs Wigan EN VIVO HOY: dónde ver el partido de Piero Hincapié en la FA Cup

Los gunners vuelven al ruedo en el Emirates Stadium para el compromiso que le daría el boleto a octavos de final

El Emirates Stadium se viste de gala este domingo 15 de febrero para un duelo de contrastes en la cuarta ronda de la FA Cup, donde el Arsenal, del ecuatoriano Piero Hincapié, asume el rol de claro favorito frente a un Wigan Athletic que llega dispuesto a desafiar la lógica deportiva.

Lea también: Mundial 2026: Ecuatoriano trabaja 16 horas para reunir dinero e ir a apoyar a la Tri

Para el conjunto londinense, la clasificación no es solo una meta, sino una obligación institucional en su ambicioso plan de acaparar títulos esta temporada junto a la Premier League y la Champions League.

Tras el amargo empate liguero del pasado martes ante el Brentford, los Gunners buscan redimirse y recuperar la contundencia que mostraron en la ronda anterior al despachar 4-1 al Portsmouth. En aquel reciente tropiezo liguero, la nota alta la puso Hincapié, quien se consolidó como una de las figuras del encuentro gracias a su solvencia y despliegue físico.

Piero Hincapié actuó como lateral izquierdo. EFE

Piero se perfil como una pieza inamovible para frenar cualquier intento de contraataque visitante, sea como lateral por izquierda o en el centro de la zaga del conjunto dirigido por Mikel Arteta.

Esto dijo la prensa argentina tras el debut Kendry Páez con River Plate en Argentina Leer más

Por su parte, el Wigan arriba al norte de Londres con la libertad de quien no tiene nada que perder. Ubicado en la Football League One (tercera división de Inglaterra) y tras sufrir un revés reciente ante el Reading, intentará emular la resistencia que mostró para eliminar al Preston en la fase previa.

Hoy, con un Hincapié inspirado y la jerarquía de un líder de Premier, Arsenal saltará a la cancha con el objetivo de evitar sobresaltos y asegurar su boleto en la siguiente fase.

Dónde ver EN VIVO y a qué hora Arsenal vs Wigan

Este compromiso, por la cuarta ronda de la FA Cup, se podrá disfrutar para toda Latinoamérica en las señales de ESPN y Disney+ Premium. En Ecuador, Perú y Colombia será a las 11:30; mientras que para Argentina, Paraguay y Uruguay se lo verá a las 13:30.

EN VIVO | Arsenal vs Wigan en la cuarta ronda de la FA Cup

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!