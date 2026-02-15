Fernando Gaibor defiende a Eryc Castillo de racismo y exige respeto en Perú
El volante Gaibor fue frontal al asegurar que no se prestará para polémicas y que la institución merece profesionalismo
El empate sin goles entre Alianza Lima y Alianza Atlético dejó más que un resultado corto. También abrió un espacio para declaraciones firmes. Fernando Gaibor tomó la palabra y fue directo sobre el problema de racismo que sufrió su compañeros Eryc Castillo. Sin rodeos. Sin frases tibias. El ecuatoriano pidió respeto y marcó límites.
“Yo lo único que les pido es que me hagan preguntas en base al fútbol”, lanzó el mediocampista, dejando claro que no está dispuesto a entrar en polémicas. Gaibor insistió en que siempre ha mantenido una línea profesional en su carrera y que no se prestará para “show”. Para él, las derrotas, los empates y los triunfos se asumen con responsabilidad, porque así lo exige la institución y el compromiso con la camiseta.
Lo que habló Fernando Gaibor
Al racismo no le dan mucha fuerza
Pero sus palabras no se quedaron ahí. También hubo espacio para un tema más delicado. Gaibor se refirió al caso de racismo que sufrió su compatriota y compañero Eryc Castillo tras fallar un penal en la Copa Libertadores. Según el volante, el hecho no tuvo el tratamiento que merecía.
“Se hablan dos o tres semanas de otras cosas, pero lo que pasó con el compañero Castillo parece que no hubiera pasado nada”, expresó, evidenciando su incomodidad por la ligereza con la que, a su criterio, se manejó el tema. Para Gaibor, hay situaciones que deben tratarse con mayor seriedad, especialmente cuando se trata de actos discriminatorios.
El mensaje final fue claro: respeto para la prensa, para la hinchada y para todos. Pero también coherencia. Gaibor no evade responsabilidades deportivas, pero tampoco acepta que temas sensibles se diluyan en el ruido mediático. Su postura fue firme, sin elevar el tono, pero con un fondo contundente: el fútbol se discute en la cancha, pero el respeto no es negociable.
