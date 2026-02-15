Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Gaibor defiende a Eryc Castillo y exige respeto a la prensa deportiva
Gaibor defiende a Eryc Castillo y exige respeto a la prensa deportiva.Cortesía

Fernando Gaibor defiende a Eryc Castillo de racismo y exige respeto en Perú

El volante Gaibor fue frontal al asegurar que no se prestará para polémicas y que la institución merece profesionalismo

El empate sin goles entre Alianza Lima y Alianza Atlético dejó más que un resultado corto. También abrió un espacio para declaraciones firmes. Fernando Gaibor tomó la palabra y fue directo sobre el problema de racismo que sufrió su compañeros Eryc Castillo. Sin rodeos. Sin frases tibias. El ecuatoriano pidió respeto y marcó límites.

RELACIONADAS

“Yo lo único que les pido es que me hagan preguntas en base al fútbol”, lanzó el mediocampista, dejando claro que no está dispuesto a entrar en polémicas. Gaibor insistió en que siempre ha mantenido una línea profesional en su carrera y que no se prestará para “show”. Para él, las derrotas, los empates y los triunfos se asumen con responsabilidad, porque así lo exige la institución y el compromiso con la camiseta.

Lo que habló Fernando Gaibor

Al racismo no le dan mucha fuerza

gonzalo plata torneo carioca flamengo

Botafogo vs Flamengo HOY: Hora y dónde ver EN VIVO a Gonzalo Plata en el Clásico

Leer más

Pero sus palabras no se quedaron ahí. También hubo espacio para un tema más delicado. Gaibor se refirió al caso de racismo que sufrió su compatriota y compañero Eryc Castillo tras fallar un penal en la Copa Libertadores. Según el volante, el hecho no tuvo el tratamiento que merecía.

RELACIONADAS

“Se hablan dos o tres semanas de otras cosas, pero lo que pasó con el compañero Castillo parece que no hubiera pasado nada”, expresó, evidenciando su incomodidad por la ligereza con la que, a su criterio, se manejó el tema. Para Gaibor, hay situaciones que deben tratarse con mayor seriedad, especialmente cuando se trata de actos discriminatorios.

Eryc Castillo
Eryc Castillo falló penal en la eliminación de Alianza Lima por Copa LibertadoresCaptura de Pantalla

El mensaje final fue claro: respeto para la prensa, para la hinchada y para todos. Pero también coherencia. Gaibor no evade responsabilidades deportivas, pero tampoco acepta que temas sensibles se diluyan en el ruido mediático. Su postura fue firme, sin elevar el tono, pero con un fondo contundente: el fútbol se discute en la cancha, pero el respeto no es negociable.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Amor en Carnaval: Rahab Villacrés y otros conocidos celebraron San Valentín

  2. Central obrera argentina activará el paro contra reforma laboral

  3. Fernando Gaibor defiende a Eryc Castillo de racismo y exige respeto en Perú

  4. Carnaval de Amaguaña 2026: comparsas y música encendieron el Valle de Los Chillos

  5. Falleció Édgar Aníbal Ponce Iturriaga, exembajador y líder sindical

LO MÁS VISTO

  1. Presidencia invertirá $113.319 en renovar tres baños en Carondelet

  2. Boom del oro en Ecuador: Fruta del Norte alcanzó récord de exportaciones en 2025

  3. Rediseñar 8 calles en las riberas del río Guayas, la oportunidad para proyecto mayor

  4. Nuevo cobro de basura: cómo afecta la tasa de recolección en departamentos de Quito

  5. Contraloría ordena control por marcha de Aquiles Álvarez

Te recomendamos