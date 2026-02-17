El trofeo del Mundial arribó a Quito de la mando de Trezeguet

El franco argentino, campeón del mundo con Francia en 1998, es el portador del codiciado galardón, que visitó Quito

Un limitado número de jugadores tienen el privilegio de tocar el trofeo de la Copa del Mundo, entre ellos el franco-argentino David Trezeguet (camepón del mundo en Francia 1998) quien trajo el codiciado galardón a Quito este martes 17 de febrero de 2026.

El centro comercial Paseo San Francisco, ubicado en Cumbayá, fue el epicentro del evento, que por cuarta vez se desarrolló en el país, y donde los aficionados pudieron tomarse fotos con el premio.

“Es el trofeo más importante de mi carrera. En 1998 comencé mi carrera con ese título, con muchas emociones y recuerdos, que lamentablemente no es para todos”, afirmó el exseleccionado francés.

Cientos de aficionados se dieron cita en el centro comercial para admirar el premio, que fue levantado por última vez por el argentino Lionel Messi en Catar 2022, y tomarse una foto.

Una de ellas fue María Pía Regalado, quien calificó la visita como “una experiencia muy bonita conocer el trofeo que tantos jugadores han levantado. Desde que me enteré de que venía, me puse a buscar cómo verla de cerca”.

El acto contó con la presencia de jugadores y exfutbolistas de la Tricolor, como Hernán Galíndez, Antonio Valencia, Paúl Ambrossi o Edison Méndez, quienes han disputado diferentes mundiales con la selección.

El Tour continuará en Argentina

Tras dejar Quito, el trofeo original de la Copa Mundial de la FIFA continuará su gira sudamericana hacia Argentina, para posteriormente seguir su recorrido internacional por Uruguay y Brasil. Antes de finalizar en México para la inauguración del Mundial 2026.

