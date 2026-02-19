¿Canales y dónde ver EN VIVO Ecuador vs. Argentina femenino? | Sudamericano Sub 20

Conoce los horarios internacionales y canales de streaming oficiales para seguir este compromiso en Paraguay

El hexagonal final del Sudamericano Femenino Sub 20 en Paraguay entra en su etapa decisiva. Ecuador llega motivado tras su reciente victoria sobre Colombia, buscando asegurar una de las cuatro plazas directas para la Copa del Mundo de Polonia.

La cita futbolística tendrá lugar este jueves 19 de febrero de 2026 en el césped del Estadio CARFEM. Es una oportunidad de oro para que las dirigidas por Eduardo Moscoso tomen revancha del traspié sufrido ante Argentina en la ronda previa.

(Lea también: Más de 30 ecuatorianos juegan en Perú y Bolivia: ¿pierde atractivo la LigaPro?)

Repasa los horarios confirmados para no perderte el pitazo inicial:

Ecuador y Colombia: 20:00

Argentina y Uruguay: 22:00

Chile: 22:00

¿Cómo seguir el duelo Argentina vs. Ecuador por TV y streaming?

La fanaticada tricolor podrá disfrutar de las incidencias del partido a través de la señal exclusiva de DSPORTS. Además, la aplicación DGO permitirá sintonizar el encuentro desde cualquier dispositivo móvil con conexión a internet en todo el territorio nacional.

Ecuador logró un destacado triunfo sobre Colombia en la fecha 1 del hexagonal final del Sudamericano Sub 20. Conmebol

Ambos cuerpos técnicos han preparado estrategias ofensivas para romper el empate en la tabla de posiciones. Argentina confía en su solidez colectiva, mientras que Ecuador apuesta por la velocidad de sus extremos y la efectividad de su capitana bajo los tres palos.

Probable formación de Argentina

El seleccionador Christian Meloni mantendría la base que ha mostrado regularidad en el torneo. La prioridad será el control del mediocampo para habilitar a sus delanteras, quienes han demostrado gran contundencia en jugadas de pelota parada durante las jornadas anteriores.

Felipe Caicedo critica decisiones de Farías tras derrota de Barcelona Leer más

Argentina: Aprile; Cangaro, Vinhas, Maldonado, Ceniza; Aguilar, Jara, Martínez, Altgelt; Núñez y Paz.

Probable formación de Ecuador

La Tri femenina saltará al campo con un esquema equilibrado, priorizando el orden defensivo sin renunciar al ataque. La presencia de Rosa Flores en la zona de creación será fundamental para asistir a las atacantes y generar peligro en el área rival.

Ecuador: Alcívar; Garaicoa, Mendoza, M. Zambrano, J. Zambrano; Villacis, Burgos, Guerra; Flores, Vélez y Morán.

¿Quieres leer EXPRESO sin restricciones? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!