Sanciones a libadores se disparan en Quito

Las personas que consumen licor en el espacio público de Quito afectan la convivencia ciudadana. Reportan riñas e inseguridad

Durante un operativo de la Agencia Metropolitana de Control (AMC), varias docenas de jóvenes universitarios de Quito son sancionados.

Los libadores en Quito empiezan a beber desde el lunes a las 08:00, dice Natalia Sierra, socióloga de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), para retratar la situación alrededor de universidades, colegios, parques y otros puntos de la capital.

Esta problemática se acentuó después de la pandemia de covid, debido a que muchos jóvenes tuvieron una “socialización cortada” e intentan reponer el tiempo perdido, explica Sierra. Los datos de la Agencia Metropolitana de Control (AMC) confirman un aumento sostenido en el número de sancionados por el consumo de alcohol en la vía.

Según la AMC, el número de sanciones creció significativamente entre 2019 y 2022, pero era menor a mil. En 2024 saltó a 2.531 y en 2025 la cifra cerró con un récord histórico de 5.382, lo que representa un aumento de más del 112 % en relación al año anterior.

Los sitios favoritos de los libadores en Quito

Para Pablo Osorio, coordinador de Operativos de la AMC, sitios como la avenida Veintimilla y los alrededores de la Universidad Central del Ecuador son las nuevas ‘zonas cero’ del consumo de alcohol en jóvenes, por lo que han intensificado las inspecciones. Sin embargo, es una rutina del ‘gato y el ratón’, ya que cuando agentes municipales aparecen junto con la Policía Nacional, los bebedores se dispersan a las calles aledañas o ingresan a tiendas u otros locales donde no pueden ser sancionados.

¿Cuál es la multa por beber en la vía pública de Quito?

Quienes no logran huir enfrentan una realidad costosa: una multa del 25 % de un Salario Básico Unificado (SBU), es decir $120,50. En Zonas Especiales Turísticas, la sanción llega al 50 % del SBU. Osorio indica que muchos no la pagan y que la mayoría de estudiantes se acogen a la opción de realizar trabajo comunitario de 12 horas, de limpieza de parques o pintura, para saldar su deuda con la ciudad.

Tatiana, joven universitaria que prefiere omitir su apellido, asegura que desconoce sobre las multas, aunque sí ha visto los operativos de la AMC. Comenta que no suele ingerir licor en la vereda con sus amigas, pero “esta ocasión es especial, estamos celebrando el fin del semestre” y bebe antes de ingresar a una discoteca cercana, en lo que ella llama el “precopeo”. Son las tres de la tarde.

Daniela, otra universitaria, cuenta que junto a sus amigos consumen una famosa bebida de varios sabores, cuyo costo es $2,50 la botella de un litro. Evita la cerveza por su costo.

Daniela Andrade, coordinadora de la Unidad de Prevención Integral de Adicciones de la Secretaría de Salud del Municipio, ha notado que los estudiantes encuentran una oferta desmedida y barata de alcohol cuando salen de clases. “El entorno está promoviendo activamente ese consumo”.

Cuando beben, los jóvenes se muestran evasivos. Ante una pregunta sencilla, algunos se vuelven violentos, mientras otros lucen ‘perdidos’. Además de ingerir licor, en varios grupos se percibe olor a marihuana.

Las causas del aumento del consumo de licor

Sierra brinda una mirada estructural sobre esta problemática y sostiene que este consumo no es solo ocio, sino un síntoma de una sociedad en crisis. Habla de una generación marcada por la falta de futuro y la inseguridad, que utiliza el alcohol como “mecanismo de escape” ante una realidad dolorosa.

En general, los jóvenes intentan huir de la realidad, experimentan un sentimiento de angustia por la falta de oportunidades, en un país que se percibe como violento y en constante crisis económica, añade.

Para Andrade, en cambio, el consumo de alcohol se debe a una necesidad de gestionar el estrés y la ansiedad, como una “válvula de escape ante una carga emocional”.

En los exteriores de los bares y restaurantes, a menudo se reportan peleas, daños en paredes o puertas y pestilencia. Los jóvenes, al ser impedidos de utilizar los baños de los locales, suelen orinar en las calles transversales, por lo que caminar por la zona resulta desagradable.

Controles insuficientes

En el Informe de Calidad de Vida 2025 de la organización Quito Cómo Vamos se revela una percepción del aumento de esta problemática, así como un incremento en el consumo de otras sustancias.

Jaime Mendoza, vocero de la iniciativa, indica que los incidentes por libadores se redujeron drásticamente de más de 76.000 en 2021 a 44.893 en 2024. Sin embargo, esta baja no implica una mejora en la convivencia, sino un desplazamiento hacia problemáticas más complejas, ya que existe un repunte alarmante en la venta y consumo de sustancias estupefacientes (ver gráfico).

Mendoza sugiere que los controles municipales, aunque efectivos en reducir el consumo visible de alcohol, podrían ser rebasados por un mercado de drogas en auge que opera bajo otras dinámicas.

Además, la sensación de inseguridad se distribuye de distintas maneras en la capital y depende del barrio que se habita. Según Mendoza, la estadística general sugiere un descenso en los conflictos, pero la percepción ciudadana cuenta otra historia: el 38 % de los quiteños siente que el problema de los libadores ha empeorado, especialmente en la zona Manuela Sáenz (Centro Histórico), donde el pesimismo alcanza al 48 % de los vecinos. Mientras que en la Zonal Eugenio Espejo (norte) el deterioro es menor y se ubica en el 34 %.

