Cuerpo de Agentes de Control de Quito rechaza agresiones durante operativo

Agentes de Control de Quito condenan actos de violencia registrados en el Centro Histórico durante Carnaval

Referencia. El Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano de Quito rechazó las agresiones registradas durante el operativo en la Plaza de San Francisco, en el Centro Histórico.

El Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano de Quito informó que varios uniformados fueron agredidos mientras realizaban un operativo en el Centro Histórico de Quito, específicamente en la Plaza de San Francisco, durante el último feriado de Carnaval 2026, que conformó un puente de cuatro días entre el 14 y 17 de febrero.

De acuerdo con el comunicado oficial, los hechos ocurrieron la tarde del martes 17 de febrero, alrededor de las 15:00, cuando dos agentes fueron atacados con espuma de carnaval y objetos contundentes en el rostro, mientras intentaban disuadir desmanes y controlar el orden público en los alrededores de la Plaza de San Francisco.

Producto de las agresiones, uno de los uniformados sufrió una herida que requirió sutura con dos puntos, mientras que otro recibió atención médica por la magnitud de los golpes y fue medicado con antiinflamatorios.

Además, la institución informó que un tercer agente fue agredido verbal y físicamente por ciudadanos que lanzaron espuma directamente a una mujer que sostenía a un bebé en brazos. El uniformado intervino para precautelar la seguridad de la madre y del menor, pero fue objeto de insultos, golpes y persecución, lo que obligó a su retiro del punto para resguardar su integridad.

Refuerzo de controles en el Centro Histórico de Quito

Ante los incidentes registrados durante el feriado de Carnaval, el Cuerpo de Agentes de Control activó un dispositivo adicional en varios puntos donde se desarrollaban actividades festivas, como la Plaza Grande y la Plaza del Teatro, con el objetivo de reforzar el control y evitar nuevos hechos de violencia.

La entidad indicó que el personal uniformado fue desplegado para precautelar la seguridad ciudadana y recuperar el orden en la Plaza de San Francisco, uno de los puntos más concurridos del Centro Histórico durante las celebraciones.

Entidad rechaza actos de violencia contra agentes de control

En su pronunciamiento oficial, el Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano de Quito rechazó categóricamente los actos de violencia y agresión contra su personal, recordando que el artículo 394, numeral 2, del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece sanciones privativas de libertad de hasta tres días para quienes maltraten, insulten o agredan a los agentes encargados de precautelar el orden público.

La institución hizo un llamado a la corresponsabilidad ciudadana para mantener el respeto en el espacio público y garantizar una convivencia pacífica durante eventos masivos y feriados.

