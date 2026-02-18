La Tigresa del Oriente se proclama como la primera therian del Perú

Judith Bustos, conocida como La Tigresa del Oriente, sorprendió al declararse “la primera therian de la historia del Perú”

La Tigresa del Oriente anunció que era la primera therian de Perú.

Judith Bustos, la popular cantante peruana de 80 años, volvió a captar la atención mediática tras proclamarse como “la primera therian de la historia del Perú”. A través de un video difundido en sus redes sociales, la artista aseguró que su estética felina y su estilo único la convierten en pionera de una identidad que hoy se expande entre comunidades digitales.

El término therian hace referencia a personas que se identifican espiritual o internamente como un animal no humano. En plataformas como TikTok e Instagram, esta tendencia ha crecido entre jóvenes que encuentran en ella una forma de expresión. La Tigresa del Oriente, con su característico maquillaje, vestuario y performance inspirados en felinos, afirmó que su trayectoria artística la posiciona como precursora de esta identidad.

La "pionera de los therians" en Perú

Desde sus inicios, La Tigresa del Oriente construyó una imagen estrechamente ligada al universo felino. Sus vestuarios, el maquillaje y la narrativa musical reforzaron esa identidad simbólica que la convirtió en un fenómeno viral hace años. Esa coherencia estética es hoy el argumento que utiliza para proclamarse como precursora dentro del movimiento therian.

En el video difundido, se plantea que para muchos usuarios su propuesta no fue simplemente la de un personaje excéntrico, sino una manifestación temprana de una identidad distinta en redes sociales. La artista enlaza su trayectoria con la idea de una conexión profunda con el animal que inspira su nombre artístico.

¿Qué significa ser therian?

El fenómeno therian se relaciona con la idea de experimentar una conexión profunda con un animal específico, ya sea a nivel espiritual, psicológico o simbólico. No implica necesariamente transformaciones físicas, sino una vivencia interna que se refleja en comportamientos, estética o formas de expresión.

En plataformas como TikTok, miles de usuarios comparten contenidos en los que expresan su identificación con animales. Algunos practican quadrobics, una disciplina que consiste en desplazarse en cuatro apoyos para imitar los movimientos de distintas especies. Otros recurren a máscaras, colas u otros accesorios para reforzar esa afinidad simbólica.

El movimiento busca normalizar esta forma de identidad, diferenciándola de cualquier trastorno médico. Sus integrantes sostienen que se trata de una experiencia emocional o espiritual, parte esencial de su manera de comprenderse y representarse a sí mismos.

