¿Qué es therian, quiénes son y cómo viven quienes se identifican con animales?

El fenómeno therian crece en redes sociales y abre debates sobre identidad. Qué es la teriantropía y quiénes son los therian

Jóvenes therian comparten en TikTok e Instagram su identidad vinculada a animales reales, un fenómeno conocido como teriantropía.

En TikTok, Instagram y foros digitales circulan videos de jóvenes que caminan en cuatro patas, usan máscaras de lobo o llevan colas de zorro. A primera vista, puede parecer una moda pasajera. Sin embargo, detrás de esas imágenes hay una identidad que gana visibilidad: los therian, personas que aseguran sentirse vinculadas internamente con un animal real.

El fenómeno therian, también conocido como teriantropía, se ha convertido en tema de conversación en redes sociales y medios digitales. Para algunos es incomprensible; para otros, una forma legítima de identidad. Pero ¿qué significa exactamente ser therian?, ¿quiénes son y cómo viven?

¿Qué es therian y qué significa la teriantropía?

La teriantropía es una vivencia identitaria en la que una persona se reconoce, a nivel emocional, psicológico o espiritual, conectada con un animal que existe en la naturaleza. No se trata (según explican quienes forman parte de esta comunidad) de creer literalmente que son un animal.

Los therian aclaran que no se autoperciben como animales en términos biológicos. Más bien, describen una identificación profunda que forma parte de su manera de entenderse a sí mismos y su relación con el entorno.

En sus testimonios, suelen insistir en que no es un juego ni una tendencia viral. Para ellos, es una experiencia interna que influye en su sensibilidad, su carácter y su forma de interactuar con el mundo.

No existen cifras oficiales sobre cuántas personas se identifican como therian. La mayoría se conecta a través de foros y comunidades digitales, donde comparten relatos personales y debaten sobre identidad y espiritualidad.

¿Quiénes son los therian y cómo se expresan?

Los therian se definen principalmente desde una dimensión espiritual e identitaria. Algunos creen que su alma es una especie de híbrido entre humano y animal; otros lo explican como un rasgo psicológico o simbólico que los acompaña desde la infancia.

Hay quienes sostienen que su conexión podría estar vinculada con la reencarnación en especies como lobos, toros u otros animales. Sin embargo, no todos comparten la misma interpretación. La comunidad es diversa y no existe una doctrina única.

En la práctica, esta identidad puede expresarse de distintas maneras. Algunos adoptan comportamientos asociados al animal con el que se identifican: caminar en cuatro patas, usar máscaras o colas, o imitar ciertos movimientos. No obstante, subrayan que estas expresiones son opcionales y no una regla obligatoria.

Muchos therian explican que su vivencia no depende del “disfraz”, sino de una percepción interna y temperamental. Es decir, la conexión se experimenta más en la forma de sentir que en la apariencia externa.

Therian y furry: ¿son lo mismo?

Una de las confusiones más frecuentes es equiparar a los therian con la comunidad furry. Aunque pueden coincidir en el uso de accesorios o trajes de animales, no son lo mismo.

El fandom furry gira en torno a personajes antropomórficos, es decir, animales con características humanas: hablan, caminan erguidos o usan ropa. En cambio, los therian dicen identificarse con animales reales y no necesariamente participan en actividades de fandom o cosplay.

¿Cómo viven los therian en su vida cotidiana?

En términos prácticos, los therian llevan una vida cotidiana como cualquier otra persona. Estudian, trabajan y cumplen las mismas leyes y normas sociales. La diferencia (según explican) radica en su manera de percibir su identidad y su vínculo con la naturaleza.

Las redes sociales han sido fundamentales para su visibilidad. La viralización de videos y testimonios permitió que personas con experiencias similares se reconocieran entre sí. A partir de allí, comenzaron a organizarse en foros digitales e incluso a considerar encuentros presenciales.

El debate social no se ha hecho esperar. Mientras algunos cuestionan esta identidad, otros la analizan desde perspectivas psicológicas y culturales. Lo cierto es que el fenómeno therian refleja cómo internet amplifica nuevas formas de identidad y desafía categorías tradicionales.

