Pueblos mágicos de Ecuador: 5 destinos para visitar en este Carnaval 2026

El feriado de Carnaval presenta una oportunidad única para explorar la diversidad de Ecuador. Más allá de las playas o grandes ciudades, existe una red de pueblos con identidad propia, paisajes excepcionales y tradiciones profundas. Estos destinos ofrecen una experiencia auténtica para quienes desean conectar con la cultura local y la naturaleza.

1. Baños de Agua Santa, Tungurahua

Baños, ubicado en las faldas del volcán Tungurahua, es un punto de referencia para el turismo de aventura y relax. Según el Ministerio de Turismo de Ecuador, la ciudad recibe a miles de visitantes por su acceso a cascadas, aguas termales y deportes de aventura. El Carnaval aquí mezcla la tradición religiosa con festividades populares. La ruta de las cascadas, con el famoso "Pailón del Diablo", y los complejos de aguas termales son sus principales atractivos.

2. Mindo, Pichincha

Mindo, enclavado en un valle subtropical noroccidental, es reconocido a nivel internacional por su biodiversidad. La Fundación de Conservación Jocotoco, que opera en la zona, destaca que el Bosque Nublado de Mindo alberga más de 500 especies de aves. Es un destino ideal para el aviturismo, el canopy sobre el dosel del bosque y la visita a mariposarios. Para el Carnaval, el ambiente es de conexión con la naturaleza en un clima templado.

3. Vilcabamba, Loja

Conocida como el "Valle de la Longevidad", Vilcabamba atrae a quienes buscan tranquilidad y un entorno natural privilegiado. Estudios geográficos de la Universidad Técnica Particular de Loja señalan las condiciones climáticas estables y los paisajes del Parque Nacional Podocarpus como elementos clave de su atractivo . Sus centros de retiro, caminatas a miradores naturales y la famosa Ruta de la Longevidad ofrecen un Carnaval alejado del bullicio.

4. Cuenca (Centro Histórico), Azuay

Aunque es una ciudad, su Centro Histórico preserva la esencia de un pueblo colonial con aire señorial. Declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1999, su valor reside en la arquitectura republicana, iglesias y la tradición artesanal. El Carnaval cuencano tiene un carácter familiar y cultural, con eventos musicales, gastronomía tradicional y el famoso "juego con agua" que se mantiene de forma moderada. La visita al Barranco del Tomebamba y a talleres de sombreros de paja toquilla es esencial.

5. Otavalo, Imbabura

Otavalo, famoso por la Plaza de los Ponchos, es el epicentro del comercio artesanal indígena en la región andina. Según el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, el mercado de Otavalo es una manifestación cultural viva cuyos orígenes se remontan a la época precolombina. Visitar durante el Carnaval permite participar en las fiestas locales que combinan rituales andinos con celebraciones católicas. Además del mercado, las lagunas de Cuicocha y Mojanda ofrecen paisajes volcánicos imponentes.

El feriado de Carnaval suele ser uno de los más concurridos. La Agencia Nacional de Tránsito recomienda planificar con antelación el transporte y alojamiento, ya que estas localidades registran una alta demanda (ANT, 2025). Se aconseja confirmar las actividades programadas por cada municipio, pues algunas tradiciones como los desfiles o juegos comunitarios tienen fechas específicas. Un viaje a estos pueblos mágicos no solo es una escapada turística, sino una inmersión en la identidad diversa del Ecuador.

