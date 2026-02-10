Carnaval 2026 en Ecuador: Guía de eventos, destinos y qué hacer

Planifica tu feriado de Carnaval 2026. Conciertos, eventos en las playas y el estado del tiempo. ¡No te quedes fuera!

La provincia del Azuay, incluyendo su capital, Cuenca, se alista para recibir a miles de turistas por el Carnaval.

El feriado más esperado del año ya está aquí y Ecuador se prepara para una celebración sin precedentes. Luego de un inicio de año marcado por una agenda cultural vibrante, el Carnaval 2026 promete movilizar a millones de ecuatorianos hacia las playas, las montañas y los desfiles tradicionales que definen nuestra identidad.

Desde la mística de los desfiles en Guaranda hasta la explosión de color en la Fiesta de la Fruta y de las Flores en Ambato, pasando por los soleados día en playas como Salinas y Esmeraldas, y la diversidad de la oferta grastronómica y cultural de Cuenca, las propuestas de ocio para este 14 al 17 de febrero son tan variadas como el clima mismo.

En esta guía completa, EXPRESIONES te trae la agenda actualizada de conciertos, el estado de las vías y los destinos que están marcando tendencia este 2026 para que no dejes nada al azar.

Calendario oficial: ¿Cuándo empieza el feriado de Carnaval?

El feriado de Carnaval en Ecuador es uno de los más largos del calendario nacional. Para este 2026, los días libres no recuperables arrancan el sábado 14 de febrero (coincidiendo con San Valentín) y se extienden hasta el martes 17 de febrero.

Ambato y Guaranda: el corazón de la fiesta

Estas dos ciudades son los pilares del turismo de Sierra en estas fechas: Ambato y Guaranda. Cada una tiene su encanto, que bien vale conocer

Ambato: La Fiesta de la Fruta y de las Flores cumple una nueva edición con desfiles alegóricos y eventos culturales sin agua. Desde el viernes 13 al martes 17 de febrero, la ciudad será escenario de festivales que abarcan rock, cumbia, música popular, vallenato y ritmos nacionales.

La Fiesta de la Fruta y de las Flores cumple una nueva edición con desfiles alegóricos y eventos culturales sin agua. Desde el viernes 13 al martes 17 de febrero, la ciudad será escenario de festivales que abarcan rock, cumbia, música popular, vallenato y ritmos nacionales. Guaranda: El desfile del Taita Carnaval y el tradicional "Pájaro Azul" atraen a quienes buscan una experiencia más folclórica y masiva. Reconocido como Patrimonio Cultural Intangible del Ecuador, este año las festividades iniciaron el 6 de febrero con el ingreso del Taita Carnaval, que simboliza el permiso para que la alegría se tome las calles. En cuanto a música, se ha programado el Festival Carnavalero de Rock, con las bandas Basca y Curare (Plaza del Carnaval), además de otras presentaciones de los artistas Andy Rivera y Corazón Serrano, Las Musas del Vallenato y Los Búfalos, y Chino Willy y Living Rock

Agenda de conciertos y eventos gratuitos

El 2026 trae una fuerte presencia de artistas internacionales en las principales ciudades.

Cuenca: Se posiciona con festivales de música electrónica e indie. Entre las propuestas destaca el festival artístico 'Cuenca Flow', el sábado 14 de febrero en el estadio Alejandro Serrano Aguilar, con el reguetonero Nicky Jam.

Se posiciona con festivales de música electrónica e indie. Entre las propuestas destaca el festival artístico 'Cuenca Flow', el sábado 14 de febrero en el estadio Alejandro Serrano Aguilar, con el reguetonero Nicky Jam. Guayaquil: Mantiene su agenda de desfiles náuticos en el Estero Salado y conciertos en parques habilitados. Habrá comparsas, desfiles de diversos colectivos y mucha alegría. Pero, sobre todo, seguridad garantizada.

Mantiene su agenda de desfiles náuticos en el Estero Salado y conciertos en parques habilitados. Habrá comparsas, desfiles de diversos colectivos y mucha alegría. Pero, sobre todo, seguridad garantizada. Manta y Salinas: Los puntos de encuentro para el género urbano y eventos de playa están en Manta y Salinas. La ciudad manabita propone la elección de Reina del Carnaval (14 de febrero), el Manta Fest, con destacados Dj’s nacionales e internacionales; el concierto de Pocholo Cevallos y el Tropical Fest (16 de febrero).

Estado de las vías y reporte del clima (Inamhi)

Antes de salir, es vital revisar la seguridad:

Clima: El Inamhi advierte una transición de lluvias moderadas en la región Costa, por lo que se recomienda revisar el reporte diario, puesto que no han emitido todavía un pronóstico. Sin embargo, The Weather Channel asegura que durante los días de Carnaval hay un 60 % de probabilidad de lluvia en Ecuador, con precipitaciones intermitentes, es decir, momentos de sol y cielo despejado, especialmente durante las mañanas.

El Inamhi advierte una transición de lluvias moderadas en la región Costa, por lo que se recomienda revisar el reporte diario, puesto que no han emitido todavía un pronóstico. Sin embargo, The Weather Channel asegura que durante los días de Carnaval hay un 60 % de probabilidad de lluvia en Ecuador, con precipitaciones intermitentes, es decir, momentos de sol y cielo despejado, especialmente durante las mañanas. Vías: El ECU 911 mantendrá monitoreo constante en la vía Alóag-Santo Domingo y la vía a la Costa, puntos críticos que suelen generar picos de consulta informativa en nuestra web. Vale la pena revisar el estado de las vías antes de salir, pues este puede cambiar de un momento a otro, sobre todo hacia la Sierra.

