Carnaval en Salinas 2026: festival gratuito de música con DJs animará la playa

Un evento musical al aire libre reunirá a miles de asistentes en Las Palmeras durante el feriado de Carnaval

La playa de Las Palmeras será escenario de un festival musical gratuito durante el feriado de Carnaval en Salinas.

El feriado de Carnaval tendrá una propuesta musical gratuita en la costa ecuatoriana. El próximo lunes 16 de febrero, la playa de Las Palmeras, en Salinas, será el escenario de Freshtival, un festival de música en vivo impulsado por Pilsener Light, que busca dinamizar el turismo y ofrecer una alternativa de entretenimiento para locales y visitantes.

Música en vivo frente al mar

El evento se desarrollará desde las 17h00 hasta la 01h00, al final del sector San Lorenzo, y contará con la participación de los DJs Tommy Duque, Faricho, Andy Buesa y Litos. La programación musical incluirá una mezcla de géneros como electrónica, urbana, house y salsa choke, pensados para un público diverso que se congrega en la playa durante el feriado.

La organización prevé la asistencia de más de cinco mil personas. El festival contará con presentaciones artísticas, pantallas gigantes para proyecciones audiovisuales, animaciones, juegos de luces y pirotecnia, con el objetivo de crear una experiencia integral frente al mar.

Apuesta por el turismo costero

Freshtival cuenta con el apoyo del Municipio de Salinas y se enmarca en una iniciativa de Pilsener Light orientada a promover espacios de recreación durante la temporada alta. La propuesta se suma a los esfuerzos por fortalecer la economía local y consolidar al balneario como uno de los principales destinos turísticos del país.

El Freshtival es organizado por Pilsener Light. Cortesía

Las cifras respaldan ese interés: durante el feriado de fin de año, Salinas recibió más de 150.000 visitantes en un solo día, mientras que en el Carnaval de 2025 la afluencia superó los 350.000 turistas.

El evento es organizado en colaboración con Human On the Road y forma parte de la agenda de actividades previstas para el feriado, en un contexto en el que autoridades locales y sector privado impulsan propuestas culturales y recreativas que acompañen la alta afluencia de visitantes.

