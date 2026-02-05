Feriado de Carnaval 2026: ¿qué días no se trabaja y cuáles son recuperables?

Carnaval 2026: Conozca los días de descanso obligatorio y las regulaciones para la jornada laboral en Ecuador

El calendario laboral de 2026 ratifica que el Carnaval ofrecerá uno de los periodos de descanso más prolongados del año en Ecuador. La festividad, que destaca por su impacto en la cultura y el turismo interno, se celebrará oficialmente el lunes 16 y martes 17 de febrero.

Al ser días de descanso obligatorio que se unen al fin de semana del 14 y 15 de febrero, los ciudadanos contarán con un puente de cuatro días consecutivos. Este asueto nacional aplica para todos los trabajadores de los sectores público y privado, así como para el sistema educativo, posicionándose como el segundo feriado de importancia tras el inicio del año.

Carácter no recuperable y regulaciones laborales

A diferencia de otras festividades, el Carnaval no es una fecha recuperable. Según la reforma a la Ley de Feriados vigente desde 2016, estos días están blindados como descanso obligatorio a escala nacional. Esto implica que los empleados no deben reponer las horas no trabajadas en jornadas posteriores.

Sin embargo, para aquellas actividades esenciales que no pueden paralizarse, el Código del Trabajo establece directrices estrictas. Si un colaborador debe cumplir funciones durante el lunes 16 o martes 17 de febrero, el empleador está obligado a cancelar el recargo correspondiente por horas extraordinarias, garantizando una compensación justa frente al derecho al descanso general.

Disposiciones del Ministerio de Trabajo sobre pagos y traslados

El Ministerio de Trabajo ha sido enfático en recordar que los feriados nacionales no están sujetos a traslados o compensaciones, salvo que exista un decreto ejecutivo excepcional. La normativa busca que el beneficio del descanso se cumpla de manera efectiva en las fechas establecidas por el calendario oficial.

La entidad también reiteró que la vigilancia sobre el cumplimiento de los pagos adicionales será rigurosa. El objetivo de estas regulaciones es equilibrar la dinamización de la economía —impulsada por los viajes y eventos recreativos— con el respeto a los derechos laborales de quienes sostienen los servicios durante el feriado.

