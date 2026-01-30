Carnaval 2026: la agenda de actividades en Azuay, más allá de Cuenca

En Azuay reunirá más de 120 actividades en cantones y parroquias, con fiestas, música y gastronomía más allá de Cuenca.

El Carnaval Bakansote 2026 arranca con fuerza en Azuay, celebrando la tradición, la cultura y la alegría popular.

Con una exhibición de platos tradicionales, expresiones culturales y danzas, la Prefectura del Azuay presentó oficialmente el Carnaval Bakansote, la propuesta central para el feriado que se desarrollará del 14 al 17 de febrero de 2026. La iniciativa forma parte de una agenda provincial más amplia que reúne más de 120 actividades y que busca reactivar la economía local, fortalecer la identidad cultural y posicionar al Azuay como destino turístico durante los días de asueto.

El anuncio se realizó la mañana del jueves 29 de enero de 2026, en un acto encabezado por el prefecto Juan Cristóbal Lloret, quien dio a conocer los principales ejes del festival y la programación prevista en distintos cantones y parroquias rurales. La agenda, construida de manera articulada entre autoridades provinciales, municipales y parroquiales, se extiende más allá de Cuenca y pone en vitrina a territorios que apuestan por el Carnaval como una oportunidad para dinamizar sus economías y visibilizar sus tradiciones.

Una agenda descentralizada que se activa antes del feriado

La agenda del Carnaval Bakansote se extenderá a lo largo de varios días y territorios de la provincia. Aunque el mayor flujo de visitantes se prevé entre el 14 y el 17 de febrero de 2026, las actividades comenzarán de manera anticipada el 8 de febrero, con eventos programados en distintas parroquias.

La programación llegará a cantones como Girón, Sígsig, Chordeleg y Gualaceo, como parte de una estrategia para descentralizar la celebración y fortalecer la participación de las comunidades rurales en el feriado.

El Valle alista cuatro días de celebraciones

Por su parte, la parroquia El Valle anunció que celebrará el Carnaval durante cuatro días, con actividades distribuidas en zonas urbanas y rurales. Aunque la agenda oficial será presentada en los próximos días, Fabián Carrión, presidente de la Junta Parroquial, adelantó algunos eventos.

El sábado 7 de febrero de 2026, desde las 09:00, se realizará la décima séptima edición del Festival Carnavales de El Valle. Al día siguiente, domingo 8 de febrero, se llevará a cabo el Festival del Mote Pata en la comunidad Quillopungo.

La programación continuará el sábado 14 de febrero con el Festival Carnavalero Dulces, Espuma y Acordeones en la Playa de San Miguel, además del Festival del Dulce de Higo en Poloma y el Festival del Cuy en San José de la Playa. Finalmente, el 15 de febrero, se desarrollarán la décima octava edición del Festival Carnavales de Izhkayaku y la novena edición del Festival Carnavales de Maluay. Carrión destacó el apoyo institucional recibido para la organización de cada uno de estos eventos.

San Joaquín une Carnaval y aniversario parroquial

La parroquia San Joaquín también forma parte de la agenda con tres días de festejos, que coinciden con la conmemoración de sus 81 años de parroquialización. Las actividades se desarrollarán del 13 al 15 de febrero de 2026.

El domingo 15 de febrero se llevará a cabo el evento del Taita San Joaquín, que congrega a los 24 barrios y comunidades de la parroquia. De acuerdo con Pedro Padilla, presidente de la Junta Parroquial, las celebraciones contarán con el apoyo del Municipio de Cuenca, la Prefectura del Azuay y la empresa privada.

