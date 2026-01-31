Fiesta del Carnaval despierta en Chimborazo con el florecimiento

En el marco del Sisay Pacha Raymi – Carnavales Chimborazo 2026, la designación oficial del Yaya Carnaval y la Mama Shalva 2026, personajes centrales de la festividad del florecimiento en la cosmovisión andina, se oficializó.

Para este período fueron nombrados como Yaya Carnaval : Jorge Sánchez Paucar, músico cantautor y gestor cultural, comprometido con los derechos de la naturaleza y los principios de la cosmovisión andina. “En estos 43 años de caminar por Chimborazo, de trabajar por la cultura de la ruralidad en este cariño y respeto por la Mamá Tierra, me ha puesto en este nuevo trance de la vida” reconoció. En la tradición Puruhá, el Yaya Carnaval encarna la sabiduría y la autoridad ancestral que convoca a la fiesta; su aceptación augura alegría y armonía.

Mientras que como Mama Shalva, fue designada María Elena Coro, lideresa social de pueblos y nacionalidades indígenas, activista de derechos e impulsora del trabajo comunitario. Su trabajo es reconocido en el rescate de la Medicina Ancestral, que heredó de sus abuelos.

El personaje de Mama Shalva representa el principio femenino, la fertilidad y la madre tierra (Pachamama); guía las celebraciones para que se desarrollen en paz, desde el consejo y la sabiduría andina.

La ceremonia se desarrolló mediante un ritual ancestral guiado por el “abuelo fuego”, en el que ex Yayas y Mama Shalvas entregaron simbólicamente la responsabilidad a quienes conducirán la agenda cultural y comunitaria del carnaval, como parte del Pawkar Raymi.

Yaya Carnaval y Mama Shalva 2025

Durante el acto también se reconoció el trabajo de Luis Alberto Tuaza y Landy Ruiz, Yaya Carnaval y Mama Shalva 2025. Su gestión fue valorada por el compromiso con la difusión de las tradiciones y la identidad cultural de Chimborazo, destacó Juan Carlos Huaraca, director del CCE Núcleo de Chimborazo.

El Pawkar Raymi coincide con el Sisay Uras, tiempo andino que anuncia el florecimiento y la renovación de la vida. Para la cultura Puruhá, este período marca un momento clave del calendario agrícola y espiritual, asociado al despertar de la Pachamama y al equilibrio comunitario.

Como parte de la tradición, el sábado 17 de enero de 2025 se realizó la visita protocolaria a los nuevos Yaya y Mama Shalva 2026. Además, con el acompañamiento de una banda y la presencia de artistas, gestores culturales, autoridades, el Comité de Carnavales por la Vida y ex dignidades, se entregó el camari (ofrenda), símbolo de reciprocidad y compromiso con la comunidad.

