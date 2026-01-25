Tres sicariatos en Santa Elena estremecen a sus cantones: estas fueron las víctimas

Crímenes se cometieron en menos de un día, lo que lleva a los peninsulares a preguntar: "¿Qué te han hecho, mi Santa Elena?"

El levantamiento de cadáveres se ha vuelto común en el país. En el malecón de la parroquia Santa Rosa, en Salinas, asesinaron a un hombre apodado El Negro.

La violencia volvió a tomarse las calles de la provincia de Santa Elena. En menos de 24 horas, tres hombres fueron asesinados en distintos sectores, dejando una estela de miedo, conmoción y numerosas preguntas sin respuesta entre la ciudadanía y las autoridades.

Uno de los hechos ocurrió cerca de las 23:00 del sábado 24 de enero, en el malecón de la parroquia urbana Santa Rosa, en el cantón Salinas. Un hombre conocido como El Negro fue asesinado mientras permanecía sentado en las escalinatas que conducen al puerto pesquero.

Según testigos, varios sicarios lo sorprendieron y le dispararon en repetidas ocasiones. El cuerpo cayó por las gradas y quedó tendido sobre la arena, ante la mirada atónita de vecinos y transeúntes.

Tras el ataque, los sicarios huyeron del lugar, mientras decenas de personas se aglomeraban alrededor del cadáver. “Se lo conocía como El Negro; trabajaba como estibador subiendo la pesca a las bodegas”, relató un habitante del sector.

La Policía confirmó que el fallecido no portaba documentos de identificación y que, según versiones de moradores, tenía problemas de consumo de drogas, aunque durante el día laboraba en el puerto.

Hombre fue asesinado mientras trabajaba

Guerra urbana en el Guasmo Sur: videos muestran a grupos armados con fusiles Leer más

Horas antes, la violencia ya había golpeado al cantón La Libertad. Víctor Mora, de 25 años, conocido como El heladero, fue asesinado a tiros en la tarde del sábado mientras rellenaba con cascajo en una vivienda.

La víctima, concentrada en su labor con carretilla y pala, no se percató de la presencia de un sujeto que se le acercó y le disparó directamente.

El joven quedó tendido entre sus herramientas de trabajo, escena que causó profunda consternación entre los vecinos.

Aunque Mora no registraba antecedentes penales, las autoridades manejan la hipótesis de un crimen selectivo, presuntamente motivado por una venganza.

Personal especializado levantó indicios en el lugar para esclarecer el móvil del asesinato.

No se descarta que este crimen esté relacionado con el ocurrido en Santa Rosa, ya que testigos aseguran que los atacantes vestían de negro y se movilizaban en motocicletas del mismo color.

Sicariato dentro de un taxi

El tercer hecho violento se registró en el sector de Nueva Montañita, donde fue asesinado Nelo Samaniego.

La víctima se movilizaba en un taxi cuando fue interceptada por sujetos que se desplazaban en un vehículo.

Los atacantes intentaron obligarlo a descender y, al no conseguirlo, le dispararon dentro del automotor, acabando con su vida.

“¿Qué te han hecho, mi Santa Elena? Los crímenes ocurren todos los días y en cualquier parte. Ya no somos la provincia de paz que siempre fuimos”, lamentó un ciudadano, reflejando el sentir generalizado de una población golpeada por la violencia.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!