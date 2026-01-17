El fuego sagrado y la lectura guiaron el nombramiento del Yayá y la Mamá Shalva

Se trata de los personajes simbólicos que lideran el Carnaval por la Vida

Ceremonia. Con el fuego sagrado la Yachak consulta a los ancestros.

Con una ceremonia ancestral guiada por el fuego sagrado y la palabra de las sabias del pueblo Puruhá, se realizó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Chimborazo la designación del Yaya Carnaval y la Mamá Shalva, personajes simbólicos que lideran el denominado Carnaval por la Vida, una celebración intercultural que une tradiciones andinas y mestizas en la provincia.

Te puede interesar Simiatug planifica durante un año su fiesta de Reyes

El ritual fue conducido por las reconocidas yachaks (sabias o guías espirituales) del pueblo Puruhá: Mamá Valeriana Anaguargui y Mamá Ana María Huacho, quienes, a través del nina (fuego sagrado), bebidas ancestrales y la lectura de los elementos, consultaron a los abuelos (ancestros) sobre el sentido del tiempo que inicia.

Jóvenes otavaleños, al rescate de su lengua Leer más

“Este año los abuelos dicen que es tiempo de buscar la unidad. No basta con nombrar personas destacadas; se necesita que lideren procesos que unan”, señalaron durante la ceremonia. Las yachaks advirtieron además que será un año con menos lluvias y expresaron preocupación por el tiempo de los alimentos, lo que refuerza la importancia de agradecer, cuidar y proteger la vida.

Para este año el Yaya representa el principio masculino: del pueblo mestizo, un hombre que no es ni muy joven ni anciano, líder, caminante entre el campo y la ciudad, portador del viento y del movimiento.

RELACIONADAS San Lorenzo rescata el Juego de los Cucuruchos con un pregón

La Mamá Shalva

La Mamá Shalva representa el principio femenino: una mujer indígena, defensora de su entorno, de la vida comunitaria y de la tierra.

En Chimborazo, desde hace más de dos décadas, el carnaval se vive como una celebración en sincretismo con el Pawkar Raymi (fiesta andina del florecimiento), que coincide con el equinoccio de primavera y está vinculado al agradecimiento por el agua, la fertilidad de la tierra, los granos tiernos y la abundancia.

“Todos formamos parte de la provincia: pueblos indígenas y población mestiza. Por eso celebramos juntos”, explicó el comité organizador, que impulsa esta conmemoración bajo el enfoque del denominado Carnaval por la Vida.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!