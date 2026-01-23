Feriado de Carnaval 2026: ¿cuántos días faltan y qué fechas caen este año?

El feriado de Carnaval 2026 en Ecuador se celebrará a mediados de febrero y permitirá disfrutar de varios días de descanso

Los ecuatorianos se preparan para el feriado de Carnaval 2026.

El feriado de Carnaval 2026 en Ecuador es uno de los más esperados del calendario nacional por su duración y por las actividades turísticas, culturales y familiares que se desarrollan en todo el país. Con el avance del año, muchas personas ya se preguntan cuántos días faltan para el Carnaval y en qué fechas exactas se celebrará.

¿Cuándo es el feriado de Carnaval 2026 en Ecuador?

Según el calendario oficial, el Carnaval 2026 se celebrará el lunes 16 y martes 17 de febrero. Estas fechas corresponden a los días tradicionales del feriado, previos al Miércoles de Ceniza, que marca el inicio de la Cuaresma para la Iglesia católica.

Al tratarse de un feriado nacional no recuperable, ambos días serán de descanso obligatorio para los sectores público y privado, conforme a lo establecido en la normativa laboral vigente.

¿Cuántos días faltan para el Carnaval 2026?

Desde esta penúltima semana de enero, faltan a penas tres semanas para el feriado de Carnaval 2026, lo que lo convierte en un punto clave de planificación para viajes, eventos y actividades recreativas. Este feriado es uno de los primeros descansos largos del año y suele marcar el inicio de una alta movilidad turística a nivel nacional.

¿Cuántos días dura el feriado de Carnaval?

Aunque oficialmente el feriado contempla dos días (lunes y martes), muchas personas aprovechan el fin de semana previo, lo que permite disfrutar de cuatro días consecutivos de descanso:

Sábado 14 de febrero

Domingo 15 de febrero

Lunes 16 de febrero

Martes 17 de febrero

Esta extensión favorece el desplazamiento hacia playas, balnearios, ciudades patrimoniales y destinos naturales del Ecuador.

Carnaval en Ecuador: tradición, turismo y dinamización económica

El Carnaval en Ecuador se caracteriza por sus fiestas populares, juegos con agua, espuma y harina, además de desfiles, conciertos y celebraciones tradicionales en ciudades como Ambato, Guaranda, Cuenca y distintos puntos de la Costa.

Más allá de su componente cultural, el feriado representa un importante impulso económico para sectores como el turismo, la hotelería, el transporte y el comercio.

