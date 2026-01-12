Carnavales 2026 en Ecuador: estas son las fechas del próximo feriado

Conoce las fechas del Carnaval 2026 en Ecuador y cómo se conforma uno de los feriados más largos del año

El calendario oficial de feriados en Ecuador para 2026 ya fue ratificado por el Gobierno, y uno de los momentos más esperados por los ciudadanos es el Carnaval. Tras Año Nuevo, este feriado se convierte en el segundo asueto del año, ofreciendo un respiro que se prolonga gracias al fin de semana.

Según la programación oficial, los días de descanso por Carnaval serán el lunes 16 y martes 17 de febrero, que se suman al sábado 14 y domingo 15, conformando un puente vacacional de cuatro días consecutivos. Este período es considerado uno de los feriados más largos del calendario 2026, ideal para viajes, turismo y actividades recreativas.

¿Por qué son días de descanso obligatorio?

La Ley de Feriados, aprobada por la Asamblea Nacional en 2016, establece los asuetos obligatorios a nivel nacional, entre ellos el Carnaval. Esto significa que los días lunes 16 y martes 17 de febrero son de descanso obligatorio y no recuperables.

Además, quienes deban laborar durante estos días recibirán el pago con el recargo correspondiente a horas extraordinarias, conforme al Código del Trabajo.

Cómo aprovechar el feriado de Carnaval 2026

El puente de cuatro días que se forma gracias al fin de semana previo permite a los ecuatorianos planificar viajes cortos dentro del país. Destinos turísticos de costa, sierra y Amazonía suelen registrar un aumento en la movilidad, lo que también impacta positivamente en el comercio y la hotelería.

Tips para disfrutar del Carnaval:

Reservar alojamiento con anticipación para evitar contratiempos. Planificar rutas turísticas considerando la afluencia de visitantes. Cumplir con medidas de seguridad vial durante los desplazamientos.

Fechas oficiales del Carnaval 2026 en Ecuador

Sábado 14 de febrero: inicio del fin de semana previo

Domingo 15 de febrero: segundo día del fin de semana

Lunes 16 de febrero: feriado obligatorio por Carnaval

Martes 17 de febrero: feriado obligatorio por Carnaval

Este calendario permitirá a las familias y turistas disfrutar de un descanso prolongado, fomentando tanto el turismo interno como el comercio local.

