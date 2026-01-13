Carnaval 2026 en Ecuador: 5 destinos baratos para viajar en feriado

El Carnaval 2026 se vivirá en Ecuador del 14 al 17 de febrero, con un feriado de cuatro días

El feriado de carnaval es uno de las más esperados en el Ecuador.

El calendario oficial de feriados en Ecuador establece que el Carnaval 2026 será el lunes 16 y martes 17 de febrero, sumados al fin de semana del 14 y 15, lo que conforma un puente vacacional de cuatro días. Este período es considerado uno de los más extensos del año y se espera un alto flujo de turistas hacia playas, ciudades serranas y destinos con tradición cultural.

Estos son 5 destinos que no necesitan de un gran presupuesto para disfrutarlos en este feriado en Ecuador:

Guaranda: tradición y cultura popular

El Carnaval de Guaranda es uno de los más emblemáticos del país. La ciudad se llena de comparsas, coplas y desfiles, con actividades que incluyen la elección de la reina, el ingreso del Taita Carnaval y festivales indígenas.

Imagen referencial: El Carnaval de Guaranda es uno de los más emblemáticos del país. YADIRA ILLESCAS / EXPRESO

Los costos de hospedaje en Guaranda suelen ser más bajos que en destinos de playa, lo que lo convierte en una opción económica para quienes buscan vivir la tradición. Además, la gastronomía local y la hospitalidad de sus habitantes hacen de este carnaval una experiencia auténtica.

Salinas: playa y ambiente festivo

Salinas, en la provincia de Santa Elena, es uno de los balnearios más visitados durante el carnaval. Sus playas se llenan de turistas que disfrutan de actividades deportivas y ferias gastronómicas organizadas por el municipio y empresas privadas.

Salinas es uno de los balnearios que más gente atrae en carnaval. Joffre Lino

Aunque es un destino popular, Salinas ofrece opciones de hospedaje económico en hostales y departamentos familiares. Además, la variedad de restaurantes y la posibilidad de compartir gastos en grupo lo convierten en una alternativa accesible para quienes buscan sol, arena y fiesta

Atacames: diversión a bajo costo

El carnaval en Atacames es sinónimo de fiesta. Sus playas se convierten en escenarios de música, baile y actividades recreativas que atraen principalmente a jóvenes y familias que buscan un ambiente alegre y económico. El malecón se llena ofertas gastronómicas y diversión para toda la familia.

A cada hora, en Súa, parroquia de Atacames, las lanchas salen repletas de turistas desde la costa para admirar a las ballenas. Luis Cheme/Expreso

Los precios de hospedaje y comida en Atacames suelen ser más bajos lo que lo convierte en un destino barato y muy concurrido. Además, la oferta de hostales y hoteles pequeños permite encontrar opciones para todos los presupuestos.

Baños: aventura y naturaleza en el feriado

Baños de Agua Santa es un destino ideal para quienes desean combinar el carnaval con actividades de aventura. Sus cascadas, termas y deportes extremos como rafting, canopy o bicicleta de montaña atraen a turistas nacionales e internacionales. Durante el feriado, la ciudad organiza desfiles y conciertos que complementan la oferta turística.

Feriado de Carnaval 2026 en Ecuador: ¿Cuáles son los días de descanso? Leer más

La ventaja de Baños es su accesibilidad desde Quito y Ambato, con transporte económico y variedad de alojamientos. Además, muchos hoteles y hostales ofrecen promociones especiales en carnaval, lo que lo convierte en una alternativa barata para quienes buscan diversión y naturaleza en un solo lugar.

Montañita: fiesta y surf en carnaval

Montañita es el destino favorito de quienes buscan fiesta y surf durante el carnaval. Reconocida internacionalmente por su ambiente bohemio, la playa se convierte en escenario de encuentros culturales que atraen a turistas de todo el mundo.

RELACIONADAS Ellos son los virales niños bailarines de Uganda que sueñan con conocer Ecuador

Aunque es más conocida por su vida nocturna, Montañita también ofrece opciones económicas de hospedaje en hostales y casas compartidas. Su ambiente multicultural y juvenil lo convierten en un lugar ideal para quienes quieren vivir el carnaval con intensidad, entre música, mar y diversión.

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ