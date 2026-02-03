Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Servicios

carnaval
Carnaval tendrá 4 días libres a nivel nacional.CANVA

Feriado de Carnaval 2026: ciudades que tendrán cinco días de descanso en febrero

El feriado de Carnaval 2026 en Ecuador se extenderá por cuatro días en todo el país, del 14 al 17 de febrero

El feriado de Carnaval de 2026 en Ecuador será uno de los más largos del calendario nacional y, en ciertas zonas, se ampliará por disposiciones locales. A nivel general, el descanso se cumplirá entre el sábado 14 y el martes 17 de febrero, con cuatro días de asueto obligatorio para trabajadores públicos y privados.

RELACIONADAS

En la provincia de Galápagos, sin embargo, la pausa se extenderá hasta el miércoles 18 de febrero, lo que configura cinco días consecutivos de descanso laboral y académico. Esta ampliación fue determinada por el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, que declaró feriado obligatorio en esa fecha por la conmemoración de la cantonización de San Cristóbal y Santa Cruz.

Aunque la celebración corresponde específicamente a estos dos cantones, la jornada de descanso se aplicará en toda la provincia, beneficiando tanto a servidores públicos como a empleados del sector privado. 

Fechas del feriado de carnaval

CARNAVAL Guayaquil

Guayaquil apuesta por el carnaval barrial y lleva la fiesta al centro

Leer más

El Carnaval 2026 en Ecuador se celebrará oficialmente del sábado 14 al martes 17 de febrero, conformando cuatro días de descanso obligatorio a nivel nacional. Estas fechas fueron establecidas en el calendario de feriados vigente y aplican tanto para el sector público como para el privado, sin necesidad de recuperación de jornadas laborales.

RELACIONADAS

En el caso de la provincia de Galápagos, el asueto se extenderá hasta el miércoles 18 de febrero, alcanzando cinco días consecutivos de descanso. Esta ampliación responde a la conmemoración de la cantonización de San Cristóbal y Santa Cruz, declarada como feriado obligatorio por el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos

Calendario de feriados 

Los ecuatorianos tendrán 12 jornadas de descanso obligatorio durante el año. A estos se suman los feriados locales de cada provincia o cantón, que elevan el total a 13 o más días de asueto en ciertas regiones.

  • 1 de enero: Año Nuevo (ya celebrado).
  • 14 al 17 de febrero: Carnaval (fin de semana más lunes y martes).
  • 3 de abril: Viernes Santo.
  • 1 de mayo: Día del Trabajo.
  • 24 de mayo: Batalla de Pichincha.
  • 10 de agosto: Primer Grito de Independencia.
  • 9 de octubre: Independencia de Guayaquil.
  • 2 de noviembre: Día de los Difuntos.
  • 3 de noviembre: Independencia de Cuenca.
  • 6 de diciembre: Fundación de Quito.
  • 25 de diciembre: Navidad.
RELACIONADAS

En total, el calendario nacional garantiza 12 días de descanso obligatorio, con posibilidad de traslados de fechas para conformar puentes vacacionales.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Guillermo Duró se despidió de Emelec: "Me llevo el cariño de la gente" (Video)

  2. Daniel Noboa anuncia aumento del 25 % al presupuesto para federaciones deportivas

  3. Quito: Suspenden sesión del Concejo y vecinos quedan sin respuestas por río Monjas

  4. Comisión de Salud analiza ley de eutanasia y expone riesgos jurídicos del proyecto

  5. Feriado de Carnaval 2026: ciudades que tendrán cinco días de descanso en febrero

LO MÁS VISTO

  1. Alineaciones y cómo ver Arsenal vs. Chelsea EN VIVO | Copa de la Liga

  2. Albacete vs. Barcelona HOY: alineaciones y dónde ver EN VIVO | Copa del Rey

  3. Manzano asegura que Ecuador no tendrá apagones y aumenta la generación eléctrica

  4. Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 3 de febrero de 2026

  5. Cómo aplicar a los créditos de desarrollo humano: Gobierno ha entregado $18 millones

Te recomendamos