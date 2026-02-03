Feriado de Carnaval 2026: ciudades que tendrán cinco días de descanso en febrero

El feriado de Carnaval 2026 en Ecuador se extenderá por cuatro días en todo el país, del 14 al 17 de febrero

El feriado de Carnaval de 2026 en Ecuador será uno de los más largos del calendario nacional y, en ciertas zonas, se ampliará por disposiciones locales. A nivel general, el descanso se cumplirá entre el sábado 14 y el martes 17 de febrero, con cuatro días de asueto obligatorio para trabajadores públicos y privados.

En la provincia de Galápagos, sin embargo, la pausa se extenderá hasta el miércoles 18 de febrero, lo que configura cinco días consecutivos de descanso laboral y académico. Esta ampliación fue determinada por el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, que declaró feriado obligatorio en esa fecha por la conmemoración de la cantonización de San Cristóbal y Santa Cruz.

Aunque la celebración corresponde específicamente a estos dos cantones, la jornada de descanso se aplicará en toda la provincia, beneficiando tanto a servidores públicos como a empleados del sector privado.

#Comunicado| Mediante Acuerdo CGREG-P-2026-0001-ACU, el Presidente del @CGGalapagos establece las jornadas de descanso obligatorio en las islas, e invita a ciudadanía y visitantes a disfrutar de las festividades con tranquilidad, fomentando una convivencia segura.#ElNuevoEcuador pic.twitter.com/pJY2ZzIAHr — Gobierno Galápagos (@CGGalapagos) January 30, 2026

Fechas del feriado de carnaval

El Carnaval 2026 en Ecuador se celebrará oficialmente del sábado 14 al martes 17 de febrero, conformando cuatro días de descanso obligatorio a nivel nacional. Estas fechas fueron establecidas en el calendario de feriados vigente y aplican tanto para el sector público como para el privado, sin necesidad de recuperación de jornadas laborales.

En el caso de la provincia de Galápagos, el asueto se extenderá hasta el miércoles 18 de febrero, alcanzando cinco días consecutivos de descanso. Esta ampliación responde a la conmemoración de la cantonización de San Cristóbal y Santa Cruz, declarada como feriado obligatorio por el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos

Calendario de feriados

Los ecuatorianos tendrán 12 jornadas de descanso obligatorio durante el año. A estos se suman los feriados locales de cada provincia o cantón, que elevan el total a 13 o más días de asueto en ciertas regiones.

1 de enero: Año Nuevo (ya celebrado).

14 al 17 de febrero: Carnaval (fin de semana más lunes y martes).

3 de abril: Viernes Santo.

1 de mayo: Día del Trabajo.

24 de mayo: Batalla de Pichincha.

10 de agosto: Primer Grito de Independencia.

9 de octubre: Independencia de Guayaquil.

2 de noviembre: Día de los Difuntos.

3 de noviembre: Independencia de Cuenca.

6 de diciembre: Fundación de Quito.

25 de diciembre: Navidad.

En total, el calendario nacional garantiza 12 días de descanso obligatorio, con posibilidad de traslados de fechas para conformar puentes vacacionales.

