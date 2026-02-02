Azuay vivirá un carnaval lleno de fiesta, tradición y gastronomía

Los cantones azuayos y las parroquias rurales de Cuenca tienen lista la agenda de actividades para el feriado de carnaval.

Las parroquias rurales de la capital azuaya y algunos cantones de la provincia se preparan para vivir el carnaval con una variada agenda de actividades que integrará cultura, tradición, gastronomía y presentaciones artísticas.

Durante un evento realizado en la Prefectura del Azuay, los representantes de las 21 parroquias rurales ofrecieron una degustación de su propuesta gastronómica típica de la temporada, que incluyó chicha, dulces de leche, higo y durazno, así como el tradicional motepata.

Asimismo, se exhibieron expresiones de sus tradiciones culturales, representadas por personajes emblemáticos como el Taita Carnaval, los rucos y la cholita cuencana, quienes formarán parte de los distintos eventos programados desde este sábado en la parroquia de Sinincay – que también conmemora sus fiestas de parroquialización- hasta el próximo 15 de febrero.

La agenta ofrecerá eventos masivos en los que se desarrollaran comparsas, carreras, festivales gastronómicos y por supuesto se jugará el carnaval con espuma y agua. Todos los actos serán gratuitos y se desarrollarán en las plazas centrales de las comunidades. Para llegar a las diferentes localidades existen líneas de transporte urbano, siendo las más lejanas las parroquias Molleturo y Chaucha.

Sinincay vive sus fiestas

Las festividades de Sinincay se juntan a la celebración del carnaval y este sábado se iniciará con la elección de la reina de la localidad. Para el 14 de febrero se llevarán a cabo dos concursos: de dulces tradicionales y de las floreras. Además, habrá presentaciones artísticas durante toda la jornada.

Comparsas de Sayausí

El carnaval se vivirá este sábado 8 de febrero en la parroquia Sayausí, norte de Cuenca. Durante la jornada se desarrollará un desfile de comparsas y la posterior elección de la mejor organizada. También se llevará a cabo un concurso del cuy mejor vestido. Esta parroquia está ubicada en el acceso a Cuenca por la vía Cuenca- Molleturo- El Empalme.

Carrera de rucos en Nulti

Para el 14 de febrero se llevará a cabo la carrera de los tradicionales rucos, un personaje que representa la sabiduría de los más antiguos de la comunidad. También habrá un desfile de comparsas y la posterior premiación. En la plaza central se llevará a cabo un festival gastronómico y presentaciones artísticas. Para llegar a esta parroquia se debe tomar un bus interparroquial en el sector del mercado 27 de Febrero.

Desfiles, fiesta y cultura en El Valle



La parroquia de El Valle desarrolla una amplia agenda que se inicia desde este sábado, 8 de febrero, y cierra el próximo 15 de febrero. Se realizarán desfiles, concursos y festivales gastronómicos en sus comunidades. El 14 será el turno de la comunidad La Playa con el festival de dulces, espuma y acordeones. Además, se elegirá al taita y mama del carnaval.

Elección del taita carnaval en San Joaquín

En la parroquia San Joaquín se desarrollará una agenda de actividades del 13 al 15 de febrero. El feriado se abre con la elección de la reina y la cholita de la comunidad, el 13 de febrero. Además, habrá un desfile de comparsas, elección del `taita de San Joaquín’, show de espuma y presentaciones artísticas.

Música y tradición en Victoria del Portete

En Victoria del Portete se llevará a cabo el festival “Victoria del Portete, tus hijos te cantan” el 14 de febrero. En el evento habrá degustación de dulces y gastronomía tradicional de carnaval, elección del taita y mama carnaval Festival de dulces y gastronomía, desfile de comparsas y presentaciones artísticas de danza y música andina.

Los cantones azuayos tiene agenda

Carnaval de Gualaceo

La fiesta se prende este sábado con el Festival del cuy con papas y del acordeón en el cantón Gualaceo, desde las 10:00. Y la celebración del carnaval se inicia el jueves 12 con el tradicional jueves de compadres y la presentación de las ‘Señoritas Carnaval 2026’. El 14 habrá gyncana y el domingo 15 el popular desfile ‘Carnaval del río Gualaceo’.

Dulces y fiestas en Nabón

En el cantón Nabón, al sur de Cuenca, el 15 de febrero se llevará a cabo ‘Nabón, dulce y tradición’ donde habrá degustación de dulces tradicionales, preparados con recetas familiares de los habitantes de la localidad. El evento será en la plaza central desde las 10:00.

Carnaval de los Mapanaguas

En la loma de Lentag, en el cantón Girón, se llevará a cabo diferentes eventos de música electrónica y animación de DJs. El clima cálido del lugar les espera a sus visitantes el domingo, 15 de febrero, en las moliendas: El Turista, Mi Estancia, Pesántez, Hugo Brito. Los eventos son al aire libre.

Yunguilla y deportes extremos

El domingo 15 de febrero, en el Valle de Yunguilla se prepara para vivir una jornada dedicada a los deportes extremos. Habrá carrera de cuadrones, motos y maquinaría, así como exhibición de team factory en acrobacias. También se elegirá a ‘Miss y Mister Carnaval’. Esto será en el Complejo Ecoturístico Yunguilla, sector La Unión, desde las 10:00.

Comparsas y show artístico

En la nueva edición del ‘Carnaval San José de Raranga’ se llevará a cabo la décima edición del desfile de comparsas, la elección del taita, mama y ñusta del carnaval y show artístico. La cita será el sábado, 14 de febrero, en el centro parroquial de San José de Raranga, en el cantón Sígsig, desde las 13:00.

Carnaval del río Machángara

El ‘Carnaval del río Machángara’ reunirá a las parroquias rurales de Cuenca en el segundo ‘Festival del mote pata y los dulces de carnaval’. Este evento se llevará a cabo en la ciudadela Kennedy, en la plataforma de la feria de emprendedores, el marte 17 de febrero, desde las 10:00 hasta las 18:00.

Carnaval en Santa Isabel

A orillas del río Rircay se llevará a cabo un concurso carnavalero y un show artístico con la guerra de DJs. Esto será el último día del carnaval en la comunidad de Sulupali Grande, del cantón Santa Isabel (sur de Cuenca) desde las 12:00.

