Hospital de Cuenca: emergencias y neonatología operan con menos del 50 % de medicinas

La situación crítica del Hospital Vicente Corral Moscoso de Cuenca impulsa a los asambleístas a realizar procesos de fiscalización.

Los reiterados pedidos de ayuda social para recibir donaciones de insumos y medicamentos evidencian que la situación en el Hospital Vicente Corral Moscoso, en Cuenca, atraviesa un momento crítico. Esta realidad motivó a dos asambleístas por Azuay a recorrer la casa de salud, con el objetivo de constatar el estado actual y dar seguimiento a las acciones emprendidas durante 2025.

Solo en enero de 2026 se registraron al menos tres solicitudes públicas de donaciones, difundidas en redes sociales por personal médico de las unidades de cuidados intensivos pediátrico y de neonatología.

En el área de cuidados intensivos se difundió un listado de once insumos requeridos: cánulas de alto flujo pediátricas Optiflow Junior de 26 litros, circuitos de monitoreo de tensión arterial invasiva, catéteres arteriales calibre 22 y 24 French, guantes estériles y de manejo, tirillas para medición de glicemia, gluconato de calcio, antibióticos como vancomicina y ceftriaxona; dextrosa en solución salina al 5 %, cloruro de sodio 36 mEq y cloruro de potasio 20 mEq en ampollas, suturas de nylon 3.0 y 4.0, ketamina en ampollas y sondas de succión números 6, 8 y 10.

Por su parte, la unidad de neonatología —que desde 2025 ha realizado tres publicaciones solicitando donativos— requiería jeringuillas de 1 cc (jeringuillas de insulina) con aguja desmontable, guantes estériles, alcohol desinfectante al 70 % en galón y agua estéril de 3.000 ml.

A esta situación se suman las protestas del personal de emergencias, que realizó un plantón el 9 de enero para denunciar la falta de medicamentos, insumos y personal. Durante la jornada se exhibieron carteles con la consigna: “esta desgracia no es culpa de los médicos, enfermeras, auxiliares o asistentes”.

Cabe recordar que el 30 de diciembre de 2025 la unidad de emergencias emitió un comunicado oficial dirigido a la entonces gerente del hospital, en el que se alertaba sobre una grave crisis de desabastecimiento de medicamentos, dispositivos médicos e insumos esenciales. En el documento se advertía que la carencia de insumos críticos había superado el límite de tolerancia operativa.

Crisis en el área de limpieza

La crisis también alcanza al área de limpieza. Los trabajadores denunciaron falta de personal y el ingreso de empresas privadas para cubrir el servicio.

Edison Déleg, representante del gremio, señaló que el Ministerio de Salud optó por firmar contratos externos en lugar de cubrir el déficit de personal propio, en referencia al contrato con la empresa Asojazmin por un monto de 326.730 dólares, que inició sus funciones el 15 de enero.

Asambleístas hablan de hallazgos

En este contexto, los asambleístas por Azuay de la bancada de la Revolución Ciudadana realizaron un recorrido por el Hospital Vicente Corral Moscoso este lunes, 2 de febrero, y denunciaron las precarias condiciones en las que opera la casa de salud.

Roque Ordóñez indicó que, tras cuatro visitas realizadas entre 2025 y 2026, la situación ha empeorado progresivamente sin que se evidencien mejoras.

Entre los hallazgos más graves mencionó que el cuadro básico de medicamentos cuenta apenas con el 50 % de abastecimiento; que el área de emergencias carece de fármacos esenciales como enoxaparina, ampicilina y ácido fólico; que en neonatología solo están habilitadas 21 de las 31 camas disponibles; y que la unidad de endoscopia continúa con equipos dañados. Además, alertó sobre la presencia de plagas en la farmacia y goteras en varios espacios del hospital.

Ordóñez aseguró que la situación de la salud pública en el país “no va a cambiar” y atribuyó esta crisis principalmente a la falta de recursos económicos. “En la Asamblea Nacional se disminuyó en más de 1.200 millones de dólares el presupuesto para la salud pública a nivel nacional”, puntualizó.

El legislador agregó que el presupuesto del hospital de Cuenca ha registrado una reducción sostenida en los últimos dos años: en 2024 fue de 49 millones de dólares y en 2025 descendió a 42 millones. “Aún se desconoce el presupuesto exacto para este 2026, pero estimamos que no superará los 31 millones de dólares”, detalló.

Por su parte, Eliana Correa, también asambleísta por la bancada de la Revolución Ciudadana, señaló que durante la visita constataron que los pacientes deben adquirir insumos médicos tanto para el área quirúrgica como para hospitalización. Además, afirmó que las solicitudes de donativos son verídicas y reflejan la gravedad de la situación que enfrenta el hospital.

Los legisladores cuestionaron la efectividad de las acciones adoptadas por el Ministerio de Salud, actualmente liderado por la vicepresidenta María José Pinto. “El año anterior se creó un comité de salud y no está funcionando”, sostuvo Ordóñez.

Diario EXPRESO ha solicitado en reiteradas ocasiones una declaración oficial a la coordinadora zonal de Salud, Andrea Durango; sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se ha obtenido respuesta.

