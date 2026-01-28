Arcsa incauta más de 100.000 productos de contrabando en centro naturista de Cuenca
Existían cinco bodegas camufladas en local del centro de Cuenca
Un cargamento de más de 100.000 productos de medicina natural irregulares fue incautado por la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) en un centro naturista de Cuenca. El caso fue denunciado ante la Fiscalía Provincial del Azuay.
Productos de contrabando
Eufrasia Fajardo, coordinadora del Arcsa, detalló que durante un control de rutina a los locales de productos naturales, en un local se identificó una puerta, camuflada con perchas de productos, que conducía a cinco bodegas clandestinas donde se encontraron los insumos irregulares, es decir, no tenían registro sanitario ni respaldo de compra e ingreso legal al país. "Son productos de contrabando", aseguró.
Además, se encontraron líquidos en presentación inyectable que habrían sido utilizados con fines esotéricos que estaban identificados para la suerte, amor, prosperidad, éxito económico y otros.
Las bodegas inspeccionadas presentaban condiciones precarias de almacenamiento con presencia de humedad, plagas como cucarachas y excremento de roedores.
Denuncia en fiscalía
La funcionaria detalló que el operativo se realizó el martes, 27 de enero de 2026, y debido a la gran cantidad de productos tuvieron que suspender la acción en horas de la noche y retomarlo este miércoles. Ya se han utilizado cinco camiones para el retiro de la mercadería.
Alerta en complejo judicial de Cuenca ante amenaza de explosivosLeer más
El proceso administrativo de la institución continuará con la presentación de una denuncia en la Fiscalía Provincial del Azuay para determinar las responsabilidades del caso en contra de la representante legal del local.
Fajardo explicó que se presentó el proceso por los presuntos delitos de contrabando y poner en riesgo la salud de la población, además, el local fue clausurado. El producto incautado estaría valorado en más de 500.000 dólares según la funcionaria.
¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!