Arcsa incauta más de 100.000 productos de contrabando en centro naturista de Cuenca

La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria incautó más de 100.000 productos irregulares de un centro naturista de Cuenca.

Un cargamento de más de 100.000 productos de medicina natural irregulares fue incautado por la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) en un centro naturista de Cuenca. El caso fue denunciado ante la Fiscalía Provincial del Azuay.

Productos de contrabando

Eufrasia Fajardo, coordinadora del Arcsa, detalló que durante un control de rutina a los locales de productos naturales, en un local se identificó una puerta, camuflada con perchas de productos, que conducía a cinco bodegas clandestinas donde se encontraron los insumos irregulares, es decir, no tenían registro sanitario ni respaldo de compra e ingreso legal al país. "Son productos de contrabando", aseguró.

Además, se encontraron líquidos en presentación inyectable que habrían sido utilizados con fines esotéricos que estaban identificados para la suerte, amor, prosperidad, éxito económico y otros.

Eufrasia Fajardo, coordinadora del Arcsa, informó que se encontraron productos para uso esotérico en aparente presentación inyectable. CLAUDIA PAZAN

Las bodegas inspeccionadas presentaban condiciones precarias de almacenamiento con presencia de humedad, plagas como cucarachas y excremento de roedores.

Denuncia en fiscalía

La funcionaria detalló que el operativo se realizó el martes, 27 de enero de 2026, y debido a la gran cantidad de productos tuvieron que suspender la acción en horas de la noche y retomarlo este miércoles. Ya se han utilizado cinco camiones para el retiro de la mercadería.

El proceso administrativo de la institución continuará con la presentación de una denuncia en la Fiscalía Provincial del Azuay para determinar las responsabilidades del caso en contra de la representante legal del local.

Fajardo explicó que se presentó el proceso por los presuntos delitos de contrabando y poner en riesgo la salud de la población, además, el local fue clausurado. El producto incautado estaría valorado en más de 500.000 dólares según la funcionaria.

