Cambian comandante de la Policía en Azuay en contexto de violencia y extorsiones

El cambio se da en medio del incremento de hechos violentos en la capital azuaya

El coronel Ángel Esquivel fue presentado como el nuevo comandande de la Subzona Azuay de la Policía Nacional.

La Policía Nacional tiene un nuevo comandante para la subzona Azuay. La presentación se llevó a cabo en la comandancia de la institución este lunes, 26 de enero de 2026, en un acto formal al cual asistieron autoridades del Gobierno Nacional.

El cambio se da en medio de una ola de hechos delictivos ocurridos en la capital azuaya que incluye cuatro muertes violentas en lo que va de 2026, distribución de panfletos con amenazas extorsivas, robos a locales comerciales y asaltos a personas que han causado alarma entre la comunidad.

Reforzarán operativos

En este contexto, la nueva autoridad, el coronel Ángel Esquivel respondió a varios cuestionamientos sobre la situación de la provincia y la estrategia que será puesta en marcha durante su permanencia al frente de la Fuerza Pública. Evitó hacer un balance de la provincia.

Así, el coronel apuntó hacia los operativos interinstitucionales de control como una de las estrategias que se fortalecerá en la provincia y en la ciudad de Cuenca para contrarrestar el avance de la delincuencia.

Además, aseguró que los crímenes se tratarían de hechos cometidos en otras zonas y que los cuerpos de las víctimas fueron trasladados a la parroquia Molleturo, donde fueron localizados. “Estos casos están en investigación previa, con apoyo de la Dinased y bajo direccionamiento de la Fiscalía. Tenemos personas identificadas y esperamos pronto dar resultados públicos”, sostuvo.

La autoridad apuntó que Azuay cerró el 2025 con una importante reducción de muertes violentas. "Azuay, el año 2025 terminó con 32 eventos violentos, lo que representa una disminución de más de 50 hechos violentos respecto a años anteriores", dijo. Sin embargo, esto ha sido cuestionado por las autoridades locales que aseguran que las cifras solo de Cuenca revelarían otra realidad.

Esto en el marco de los crímenes ocurridos en el último trimestre del 2025 cuando en un solo mes (octubre) siete hombres fueron asesinados en diferentes ataques armados.

Sobre el número de policías asignados a la provincia, Esquivel aseguró que se cuenta con el personal suficiente según el número de habitantes de la zona. Así detalló que la institución cuenta con 1.450 policías entre todas las unidades.

Devolución de motocicletas

También se trató el tema de la posible devolución de motocicletas a la Prefectura del Azuay y adelantó que las unidades están distribuidas en toda la provincia y que se ha mantenido conversaciones con el prefecto Juan Cristóbal Lloret. “Hemos conversado con el señor prefecto y se le ha entregado documentación para su análisis”, aseguró el comandante.

Se investiga hecho violento en zona de tolerancia de Cuenca

Finalmente, se refirió al control de los portales de seguridad que fueron instalados en los ingresos a la provincia de Azuay, también por parte de la Prefectura del Azuay, y que hasta la fecha no están siendo operados por parte de ninguna institución ante la falta de una base de datos que permita comparar la información que ingresa al sistema tecnológico de control.

“Es un proceso que debe ser articulado entre el ECU 911, la Agencia Nacional de Tránsito y la Policía Judicial. No puedo dar una fecha, ya que depende de las autoridades del Gobierno Central y desconcentrado para firmar convenios y operativizar el sistema”, puntualizó Esquivel.

