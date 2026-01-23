Incertidumbre ante posible devolución de motocicletas policiales

Un retraso administrativo entre la Prefectura y la Gobernación del Azuay genera riesgo en un convenio de cooperación

Imagen referencial. La falta de una firma en convenio entre el Ministerio del Interior y la Prefectura de Azuay complica la donación de recursos.

La posible devolución de 30 motocicletas policiales a la Prefectura de Azuay genera preocupación entre autoridades y la comunidad cuencana.

En un oficio enviado desde el Comando de la Policía Nacional subzona Azuay, fechado del 6 de enero de 2026, se puntualiza que se en varias oportunidades -a lo largo de 2025- la institución realizó el respectivo trámite para que desde el Ministerio del Interior se firme el convenio específico para el control de las motocicletas. Estos automotores fueron donados por la Prefectura del Azuay, en enero de 2024, en el marco de la crisis carcelaria de la fecha.

El oficio de la Policía puntualiza que al no tener una respuesta oficial desde el ente rector el convenio queda terminado debido al "vencimiento del plazo, y en caso de requerir las motocicletas están a su disposición ya que no se encuentran bajo ninguna figura jurídica, por lo cual solicito se haga la respectiva petición de devolución y suscribir las actas de entrega y recepción".

¿Qué dicen las autoridades?

Este hecho fue un motivo de preocupación para las autoridades locales que solicitaron agilizar las gestiones respectivas para que el convenio sea renovado y la policía continúe con el control de las motocicletas.

RELACIONADAS Se investiga hecho violento en zona de tolerancia de Cuenca

Juan Cristóbal Lloret, prefecto de Azuay, explicó que en 2023 la institución firmó dos convenios (uno marco y uno específico) con el Ministerio del Interior y en 2024 se firmó el convenio de comodato de las motocicletas. En la actualidad ninguno se encuentra vigente.

Xavier Bermúdez, gobernador del Azuay, dio a conocer que el Ministerio del Interior se encuentra revisando el convenio y sin fecha definida reseñó que "estamos listos para la firma". Aclaró que no se pretende devolver las motocicletas al Gobierno Provincial y justificó la "terminación del convenio" como un trámite legal para evitar sanciones de los entes de control.

Motos policiales regresarán a la Prefectura del Azuay por falta de convenio Leer más

Además, el gobernador aseguró que esta situación se pretende utilizar como una plataforma política que busca "hacer quedar mal" al Gobierno.

Este impasse se suma al debate sobre el incremento de la inseguridad en la capital azuaya, donde se han registrado cuatro muertes violentas en lo que va de 2026, entre el alcalde y la ministra de Gobierno, Nataly Morillo.

Cristian Zamora, alcalde de Cuenca, pidió que se resuelva lo antes posible el proceso administrativo para evitar la devolución de las motocicletas. "Me parece un desatino completo que se vaya a devolver lo que obviamente se necesita. Yo espero que esto sea un caso de retraso administrativo y que se agilicen los procesos", dijo.

Además, mantuvo su exigencia al Gobierno Nacional de transparentar la inversión del 3% adicional del IVA que se paga para la inversión en temas de seguridad y exigió que la ministra deberá disculparse con los cuencanos por señalar que la inseguridad y violencia ha reducido en la provincia. Así, diferenció entre las cifras de la provincias y las cifras exclusivas de la ciudad.

"Creo que me ha calificado de mentiroso (la ministra), pero tengo los datos de la Policía que nos dieron en el Consejo de Seguridad. En los temas de muertes violencias, en el mejor de los casos, habremos terminados igualados al 2024. Solo hasta octubre (de 2025) teníamos menos tres muertes violentas con respeto al año anterior", dijo.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!