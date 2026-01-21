Expreso
  Cuenca

Cristian Zamora
El alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, ofrece declaraciones ante la prensa en un espacio urbano, mientras crece la preocupación ciudadana por el aumento de la violencia en la ciudad.FOTO:Claudia Pazán

Crímenes en Cuenca aumentan tensión; alcalde Zamora exige transparencia al Gobierno

En lo que va de enero se han registrado cinco muertes violentas en Cuenca

Las cinco muertes violentas registradas en lo que va de enero de 2026 en Cuenca generan alerta y reacción de ciudadanos y autoridades locales.

El hecho más reciente fue el crimen de dos hombres que fueron abandonados en el puente Tamarindo, en la parroquia Molleturo, con signos de tortura y varios impactos de arma de fuego.

Cruce de versiones entre Municipio y Gobierno

Con estos crímenes y los hechos delictivos ocurridos en el último trimestre de 2025, al alcalde de la ciudad Cristian Zamora le llamó la atención las declaraciones hechas por la ministra de Gobierno, Nataly Morillo durante su visita a la ciudad.

La ministra aseguró, durante un encuentro con la prensa, que las cifras de criminalidad disminuyeron en la provincia de Azuay durante el 2025 y destacó el trabajo del Gobierno Central.

Sin embargo, Zamora aseguró que "para los cuencanos esto no es así. Lo dicho es una falacia", al tiempo que exigió a los representantes del Gobierno Nacional en la provincia transparencia en la inversión de los recursos que se están invirtiendo en la ciudad para temas de seguridad, sobre todo el 3% adicional del IVA.

"La ciudad se les está yendo de las manos en temas de seguridad. Díganos en qué están invirtiendo. Es una demanda ciudadana", dijo el burgomaestre.

Pedido de transparencia y reclamo por recursos policiales

También hizo un llamado a solventar los temas administrativos sobre la posible devolución de las motos policiales a la Prefectura del Azuay. "Me parece un desatino completo que se vaya a devolver lo que obviamente se necesita. Espero que sea un tema administrativo y que se haga de la manera más pronta posible", sostuvo Zamora.

