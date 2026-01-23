Autoridades de Cuenca son amenazados con panfletos

La ola de criminalidad que se vive en la capital azuaya causa alerta

Una serie de panfletos con amenazas en contra de autoridades de Cuenca fueron distribuidos la tarde de este viernes, 24 de enero de 2026, en diferentes espacios públicos de la ciudad.

Además, se encontraron dos tacos con envoltura roja que aparentemente se trataría de explosivos junto a uno de los panfletos. Estos mensajes están firmados por presuntos integrantes de una facción de la banda delictiva Los Lobos.

Esta no es la primera vez que son distribuidos panfletos anónimos con diferentes tipos de amenazas: primero fueron en contra de las bandas delictivas con amenazas de justicia con mano propia, otros fueron extorsivos en contra de locales comerciales y en esta ocasión con amenazas de muerte y plazos en contra del Gobernador, Intendenta y jefes policiales de la ciudad.

Panfletos con amenazas en Cuenca. Cortesía

¿Qué dicen los panfletos?

Parte del mensaje señala que se da un plazo de 24 horas para que renuncien dichas autoridades y se les señala por supuestamente proteger y recibir dinero del grupo delictivo Los Lobos.

El mensaje asegura que de no darse las renuncias convertirá en un cementerio "mataremos y pondremos bombas en lugares públicos".

Desde la Policía Nacional se confirmó que la unidad de la Policía Judicial, Criminalística y la Unidad de Inteligencia levantaron los indicios en los lugares donde se dejaron los panfletos y que se investiga el caso.

Cuenca ha vivido un inicio de año violento con el asesinato de cuatro hombres, ataques armados, panfletos amenazantes, robos y asaltos.

