Hospital del Valle abrirá sus puertas en medio de controversias

Hospital municipal en la parroquia El Valle abrirá sus puertas este 1 de febrero en la comunidad de Guncay.

Cuenca contará con un nuevo hospital municipal. El primero, de tres que están siendo construidos en parroquias rurales, funcionará en El Valle, sureste de Cuenca. En un recorrido realizado por la comunidad de Guncay se pudo dialogar con los vecinos de la zona y expresaron su expectativa anta la pronta apertura.

Los servicios de la nueva casa de salud abarcarán a una extensa zona de influencia que incluyen lugares como Quingeo, Turi, Nulti, Paccha, Rayoloma, Monay debido a su cercanía.

¿Qué dice la comunidad?

Melva León, dirigente barrial de la zona, aspira que el hospital sea un motor de crecimiento económico de la zona debido a la falta de empleo que existe en la actualidad. “Muchos han emigrado y con esto esperamos que nuestra gente se active con tiendas, restaurantes, bares para atender a quienes trabajarán en la casa de salud”, señaló.

Y más allá de la activación económica que esperan tener los vecinos del lugar, también tienen expectativa sobre el acceso al servicio de salud. Eliza Jaramillo, habitante de la comunidad, dijo que “ya no deberá realizar un viaje de casi una hora, hasta Cuenca, para recibir atención oportuna”.

Servicios del hospital

Fabián Zamora, director de la Fundación Municipal de la Mujer y el Niño, detalló que este nuevo hospital ofrecerá servicios de consulta externa, con 12 consultorios que ofrecerá atención en 31 especialidades. El área de hospitalización dispone de 16 habitaciones y 23 camas. Además, incorpora dos quirófanos, sala de partos, área de neonatología y área de emergencia que funcionará las 24 horas.

El funcionario destacó que el valor de la consulta será social, así puntualizó que para acceder a cualquiera de los especialistas los ciudadanos deberán pagar 10 dólares, esto debido a que el presupuesto de la casa de salud se financiará con autogestión y un importante aporte de 2 millones de dólares, para este primer año, desde el Municipio de Cuenca.

Este último aporte, el funcionario explicó se prevé reducir según la demanda de usuarios que tenga el hospital y basado en las cifras del hospital de Patamarca. Solo en 2025, dicho establecimiento atendió a más de 160.000 personas. “La meta es que el Hospital del Valle alcance una capacidad similar o mayor”, sostuvo.

Informe de Contraloría

Y pese a lo positivo que puede representar la construcción de una nueva casa de salud, esta obra ha permanecido en el escrutinio público debido a un examen especial por parte de la Contraloría General del Estado y sobre esto, el acalde de la ciudad, Cristian Zamora ya adelantó su criterio ante el futuro resultado de dicha auditoria.

“El 31 de diciembre de 2024 fui yo quien pidió, sin que nadie me lo solicite, que se audite este hospital”, afirmó el alcalde, al tiempo que cuestionó que el proceso se haya activado con mayor énfasis luego de observaciones públicas realizadas por actores políticos. Según explicó, el Municipio no se opone al control, pero sí a lo que calificó como interpretaciones erróneas del proceso contractual.

El burgomaestre rechazó los señalamientos que sostienen que la obra debió dividirse en contratos separados para infraestructura y equipamiento, con el fin de obligar a una licitación internacional. “Lo que se inventaron es que debíamos contratar la obra, por un lado, que es de 5,8 millones de dólares, y por otro lado el equipamiento, solo para decir que superaba el umbral de seis millones. ¿Qué coincidencia?”, expresó, insistiendo en que la contratación se realizó conforme a la normativa vigente.

Finalmente, advirtió que su administración responderá jurídicamente si el informe final del organismo de control establece responsabilidades que, a su criterio, no tengan sustento técnico ni legal. “Si salen con alguna sandez únicamente para dar cabida a un criterio político, les vamos a impugnar todo en la justicia. Aquí hay un alcalde que no baja la cabeza y que se documenta”, sostuvo.

