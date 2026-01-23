Juez ordena localización y detención del alcalde de Cuenca

El burgomaestre enfrenta un proceso penal por injurias a una exfuncionaria de la corporación municipal

El alcalde de Cuenca recibió una orden de ubicación y detención dentro de un proceso penal en su contra por el presunto delito de injurias. La acción se emitió este viernes, 23 de enero de 2026.

El proceso legal lo lleva adelante una exfuncionaria de la corporación municipal de Cuenca que demandó a Cristian Zamora por el presunto delito de injurias y ataque al honor.

Daniel Carbo, defensor de la exfuncionaria, el diálogo con EXPRESO íntimo que se solicitó al juez de la causa que emita está orden de ubicación y detención en contra del burgomaestre ante su falta de conciencia a la audiencia telemática que se debía cumplir este viernes, 23 de enero.

"Esta audiencia fue solicitada de forma telemática y para esta fecha por parte del mismo alcalde y no se presentó. Temo que está sea una forma para hacer que la causa prescriba", puntualizó el letrado.

¿Qué sucedió?

Este proceso nace de un mensaje publicado por Zamora a través de las redes sociales donde arremetió en contra de la exfuncionaria y de una concejal de la ciudad.

En el mensaje el personero municipal habría afirmado que la demandante golpeaba y abusaba físicamente de niños en el marco de sus funciones.

Carbo explicó que la intención de esta solicitud de detención y presentación en contra de Zamora es garantizar que se cumpla con la audiencia y llegar a un resultado judicial efectivo y no mediante la evasión y prescripción de la causa.

