Fiscalía investiga daño ambiental causado por conductores en el Parque Nacional Cajas

Un grupo de ciudadanos ingresó con siete vehículos a las zonas de pajonal en la zona de la laguna de Angas

Los conductores de siete automotores ingresaron de forma indebida al Parque Nacional Cajas. El hecho provocó daños ambientales en el pajonal de la zona. Esta acción está siendo investigada por la Fiscalía Provincial del Azuay.

El hecho ocurrió el domingo, 25 de enero de 2026, cuando el guardaparque de la zona notó la presencia de estos automotores -4x4 y polaris- que habrían recorrido más de un kilómetro fuera del camino hacia Chaucha, con destino hacia la laguna de Angas, zona protegida y por donde está prohibido el tránsito de vehículos.

Denuncia en Fiscalía

Verónica Polo, gerente de la Empresa de Agua Potable (Etapa EP), detalló que el daño a la zona protegida es principalmente remoción de suelo y vegetación que afectó el páramo, pajonal y humedales, que son catalogados “ecosistemas altamente sensibles”.

Aunque el daño fue calificado como reparable, la autoridad advierte que la recuperación depende exclusivamente de los procesos naturales. “El daño es reparable, pero lo tiene que hacer la propia naturaleza. La vegetación del Cajas es tan sensible, tan delicada, que no existe en viveros para poder hacer la recuperación”.

Dos de los automotores fueron multados por la EMOV EP tras ser identificados por el número de la placa. Cortesía

Por tal afectación, la gerente detalló que se presentó una denuncia ante la Fiscalía Provincial del Azuay en contra de las personas que pudieron ser reconocidas por las placas de los automotores. Además, el expediente será entregado al Ministerio del Ambiente para que también se activen los procesos correspondientes y se apliquen las sanciones previstas en la ley.

Además, se aclaró que corresponderá a la justicia determinar las responsabilidades y las sanciones, tanto por la vía administrativa como penal. “No es por un simple capricho que se pide que estos vehículos no estén en el páramo, es porque las plantas, la vegetación de páramo, son las que regulan el recurso hídrico”, sostuvo Polo.

Sanciones de tránsito

A la par de esta denuncia, la Empresa de Movilidad, Tránsito y Transporte de Cuenca (EMOV EP) también informó de la emisión de multas, por la identificación de placas, a dos de los automotores que se encontraban en el lugar. Los otros cinco vehículos no tenían la identificación correspondiente. La institución publicó en sus redes sociales que en ambos casos fueron sancionados por estacionar en lugares no permitidos.

