Fuerte lluvia provoca varias emergencias en Cuenca

Se registró el desbordamiento del río Tomebamba en Ucubamba. Vías, comercios, viviendas y parques se afectaron

La fuerte lluvia registrada en Cuenca la tarde de este lunes provocó varias emergencias.

La fuerte lluvia registrada en Cuenca la tarde de este lunes, 26 de enero de 2026, provocó que los organismos de socorro y de ayuda se activaran para asistir a varias emergencias.

La tormenta fue generalizada en el norte, sur y centro de la urbe morlaca y se extendió por aproximadamente una hora.

Acumulación de agua

La Empresa de Agua Potable de Cuenca (Etapa EP) cubrió las emergencias por el colapso de sumideros y acumulación de agua en los siguientes sectores: Miraflores, avenida Gonzáles Suárez, avenida de Las Américas, avenida Héroes de Verdeloma y Barrial Blanco.

Otras zonas que sufrieron inundaciones fueron en la Feria Libre, el colegio Sagrados Corazones, la Autopista Cuenca- Azogues -en puntos como el Mall del Río y Hospital del Río- y la pista atlética de Miraflores.

Además, los comerciantes del mercado 10 de Agosto también fueron afectados con el ingreso de gran cantidad de agua que inundó sus puestos.

Estructuras colapsaron

El Sistema Integrado de Emergencias ECU 911 reportó el desbordamiento del río Tomebamba en la zona de Ucubamba, norte de Cuenca, donde un auto quedó varado en medio de la acumulación de agua. No se reportaron personas heridas.

Otra alerta fue la caída de infraestructuras en el Centro Histórico y en la Universidad de Cuenca. Se conoció que parte de la fachada de la casa colonial de las cruces, ubicada en las calles Simón Bolívar y General Torres, se desprendió sin dejar personas afectadas o daños materiales colaterales.

También se reportó el desprendimiento de una parte del techo de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Cuenca y la caída de la pared de una casa en la Calle Larga.

Desde la Secretaría de Gestión de Riesgos se informó que el personal técnico se encuentra en las zonas afectadas para evaluar la condición de los inmuebles.

