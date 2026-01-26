Cuenca mejora el transporte público con nuevas paradas y señalética

Nuevas paradas y colores en los buses buscan un transporte más seguro e inclusivo.

Este año se instalarán 20 nuevas paradas con sistema inteligente y cámaras de seguridad en diferentes puntos de Cuenca.

La movilidad urbana de Cuenca da un nuevo paso hacia la inclusión y seguridad con nuevas paradas inteligentes y un sistema de colores para identificar las diferentes líneas de transporte urbano y sus respectivas rutas de recorrido.

En un recorrido realizado por este diario se pudo constatar que en zonas como la avenida Solano, Centro Histórico y Feria Libre ya existen las nuevas paradas, que este año serán implementadas 20 más sumando 40 en total.

Nuevas paradas con seguridad

Estos espacios ofrecen Wi-Fi gratuito, puntos de carga para celulares, pantallas táctiles con información de rutas y paraderos. Además, uno de los elementos clave de estas infraestructuras es el botón de pánico, conectado directamente al Consejo de Seguridad Ciudadana que, al activarlo, una cámara enfoca al usuario y un operador atiende de inmediato la emergencia.

Para ciudadanas como Rosa Guamán, de 70 años, las nuevas estaciones representan tener un espacio seguro y cómodo para esperar por la unidad de bus que debe tomar. “Soy de la tercera edad y este espacio amplio, iluminado y con cámaras me hacen sentir segura”, comentó.

La ciudadana hizo un llamado a la comunidad a cuidar las nuevas estaciones de transporte urbano ya que es una “mejora para todos y en estos tiempos violentos y de inseguridad necesitamos este tipo de lugares”, sostuvo.

Identificación por colores

Otra novedad a la cual se deberán acostumbrar es la identificación por colores las diferentes líneas de transporte urbano. Este proyecto es parte de los compromisos que la Cámara de Transporte de Cuenca debe cumplir para mejorar el servicio tras el incremento de la tarifa.

Así lo anunció Lenin Guzmán, gerente de la Empresa de Movilidad de Cuenca (EMOV EP), quien detalló que la propuesta incorpora un sistema de identificación por colores para cada línea de buses urbanos, con el objetivo de facilitar su reconocimiento, especialmente para niños, personas con discapacidad, personas que no saben leer o usuarios ocasionales.

“Cada una de las unidades de transporte masivo va a tener un identificativo con un color diferente. Por ejemplo, la línea 5 será celeste, la línea 8 tendrá otro color, y así sucesivamente”, explicó.

Esta señalética ya está instalada en las 475 unidades de buses que operan en la ciudad y se replica en 500 paraderos, donde los usuarios pueden identificar de forma rápida y segura la línea que necesitan.

