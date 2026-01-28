Alerta en complejo judicial de Cuenca ante amenaza de explosivos

El hecho se alertó mediante llamada anónima al ECU 911. La Policía descartó el riesgo tras inspección

La policía resguarda las instalaciones de la Escuela de la función Judicial tras amenaza de explosivos.

Una llamada encendió la alerta de un posible artefacto explosivo colocado en el Complejo Judicial del Azuay. La Policía Nacional activó un operativo en las unidades judiciales de Cuenca.

El coronel Ángel Ezquibel, comandante de la subzona Azuay de la Policía Nacional, detalló que una llamada anónima, ingresada a través del Sistema Integrado de Emergencia ECU 911, alertó de la posible existencia de un artefacto explosivo en uno de los edificios de la función judicial de Cuenca.

RELACIONADAS Fiscalía investiga daño ambiental causado por conductores en el Parque Nacional Cajas

Ante este hecho, ocurrido este miércoles 28 de enero de 2026, se activaron a las diferentes unidades policiales para ejecutar un operativo de rastreo en los edificios del Complejo Judicial del Azuay, Fiscalía Provincial del Azuay y Escuela de la Función Judicial. Tras la revisión la fuerza pública descartó la presencia de este tipo de artefacto.

Investigación de la amenaza

El teniente Pablo Inga, jefe del Distrito Cuenca Norte de la Policía Nacional, asoció la amenaza a una audiencia de hábeas corpus de un grupo de privados de libertad -relacionados al gdo Los Lobos- que buscan impedir su traslado hacia otros centros carcelarios del país.

Se conoció que la audiencia se llevará a cabo en las instalaciones de la Escuela de la Función Judicial del Azuay, ubicada en el Centro Histórico de Cuenca. Por este hecho el resguardo policial de todas las instituciones se mantendrá hasta el cierre de la jornada laboral de la función judicial.

Panfletos con amenazas

Esta amenaza se suma a las hechas en contra de autoridades policiales y de la Gobernación del Azuay que fueron distribuidas en panfletos.

Cambian comandante de la Policía en Azuay en contexto de violencia y extorsiones Leer más

Inga detalló que se investiga el origen de las amenazas ya que habrían sido enviadas de forma directa a un medio de comunicación desde un número desconocido.

RELACIONADAS Autoridades de Cuenca son amenazados con panfletos

Los panfletos exigían la salida de las autoridades en un plazo de 24 horas acusándolos de estar encubriendo a integrantes de la banda delictiva Los Lobos.

Además, se indica que los amenazantes tendrían infiltrados en la Policía Nacional que informan de las acciones de la institución.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!