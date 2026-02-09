Quito abre sus calles a los carnavales más famosos del mundo

El arranque oficial del Carnaval será el viernes 14 de febrero, desde las 17:00 en el parque El Ejido

Quito se convertirá en un escenario mundial durante el Carnaval 2026. Arlequines, zanqueros, músicos y danzantes llenarán de vida las calles y plazas, mientras Brasil, Bolivia, Venecia y otros carnavales del mundo se tomarán la capital.

La propuesta apunta a todos: familias, jóvenes, turistas nacionales y extranjeros que quieran vivir la celebración sin salir del país.

La agenda incluye conciertos, corsos y celebraciones barriales que se desplegarán en el centro, norte y sur de la ciudad, así como en varias parroquias rurales, con propuestas pensadas para públicos de todas las edades.

El arranque oficial será el viernes 14 de febrero, desde las 17:00. El parque El Ejido acogerá “Rave Vive el Carnaval”, mientras que el tradicional Corso de Carnaval llegará acompañado de un concierto de música electrónica, con la participación de Paula Recalde, una de las DJ más reconocidas del país.

La fiesta continuará en el norte el 15 de febrero. Desde las 11:00, el Parque Carcelén Alto será el punto de encuentro de “Vive el Carnaval”, con un corso y un concierto de música tropical interpretado por artistas nacionales.

El sur también tendrá su espacio protagónico. El lunes 16 de febrero, a partir de las 11:00, el parque del Calzado, en el sector de San Bartolo, será sede de un espectáculo similar, esta vez con música del recuerdo y propuestas como Familia Orquesta, en un homenaje al Tex-Mex.

Sin duda, Amaguaña será corazón del Carnaval, considerado uno de los tres más importantes del país. La parroquia celebrará 67 años de tradición con tres días de festejos, desde el 14 hasta el 17 de febrero.

El mundo celebra en Quito

Uno de los grandes atractivos de la agenda 2026 será la muestra de los carnavales más famosos del planeta, recreados en distintos puntos de la ciudad:

Carnaval de Venecia: bulevar de Naciones Unidas, sábado 14, de 16:00 a 21:00

Carnaval de Bolivia: parque central de Perucho, sábado 14, de 11:00 a 16:00

Carnaval de Brasil: redondel de la Atahualpa, sábado 14, de 13:00 a 18:00

Mardi Gras de New Orleans: plaza Foch, domingo 15, de 15:00 a 20:00

Carnaval de Barranquilla: plaza central de Cumbayá, domingo 15, de 15:00 a 20:00

Carnaval de Quito: San Blas, plaza Belmonte, lunes 16, de 15:00 a 20:00

El Carnaval quiteño también tendrá una fuerte apuesta cultural. Museos, centros culturales y espacios turísticos se sumarán con la propuesta “Siéntete el Centro del Mundo”, que recreará algunos de los carnavales más emblemáticos del planeta, del sábado 14 al lunes 16 de febrero de 2026.

