Cuenca preparará el 'mote pata más grande del mundo' para Carnaval

Jueza de Guinness World Records visitará la ciudad para registrar proceso de elaboración de la sopa tradicional del carnaval

El sábado, 14 de febrero de 2026, se preparará el mote pata más grande del mundo en Cuenca.

Por tercer año consecutivo se prepara el 'mote pata más grande del mundo' en Cuenca. En esta ocasión se contará con un delegado de Guinness World Records para validar la hazaña.

Marisol Peñaloza, vicealcaldesa de Cuenca, informó que en la edición de 2025 del evento se envió a los Récords Guinness el expediente completo de la preparación del mote pata con las cantidades que se utilizaron y el número de platos que se entregaron y que la visita del representante responde a la necesidad de verificar el expediente y analizar si es válida o no la hazaña.

El juez estará presente en la ciudad el 13 de febrero de 2026 para controlar aspectos como el peso total de los ingredientes, el contenido neto de los platos que se distribuirán el día del evento, la receta y todos los detalles técnicos para la calificación del récord. La preparación la llevan adelante los estudiantes de la Universidad Católica de Cuenca.

Mientras que el protocolo oficial de pesaje para la certificación del récord está programado para el mediodía del sábado, 14 de febrero de 2026.

Lorena Guillén, directora de la Fundación Municipal de Turismo para Cuenca, destacó el evento como una posibilidad para seguir posicionando la gastronomía local en el mundo como un patrimonio lleno de cultura y tradición y atractivo para los visitantes.

La funcionaria recordó que Cuenca fue reconocida, en 2024, como Capital Culinaria Mundial por la World Food Travel Association.

Detalles del evento

El 'mote pata más grande del mundo' se llevará a cabo en la plaza de San Francisco. Previo a esto se desarrollará un desfile de comparsas de carnaval que recorrerá el Centro Histórico desde el parque de San Blas.

Se distribuirán 9.500 platos de mote pata de los cuales 8.000 deberán ser canjeados por los asistentes por un valor de 2 dólares y los 1.500 platos restantes serán entregados a grupos de atención prioritaria que se deberán inscribir anticipadamente para recibir el cupo de entrega.

Peñaloza informó que el valor del canje irá destinado al programa de cajas de ahorro y crédito de mujeres de la ruralidad en situación de vulnerabilidad. Este fondo se entregará el próximo 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer.

La venta de los tickets de los platos de mote pata podrán adquirirse desde el lunes, 9 de febrero de 2026, en las oficinas de Fundación Municipal Turismo para Cuenca, Vicealcaldía de Cuenca, Radio La Chismosa y Mercado 10 de Agosto, o el día del evento.

