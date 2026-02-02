Día Mundial de los Humedales: 5 destinos en Ecuador para visitar este febrero

Planifica tu viaje verde. Explora los humedales más bellos de Ecuador este febrero. Lista con 5 destinos

Vive febrero en los humedales de Ecuador. Avista aves migratorias, navega entre manglares y recorre lagunas glaciares

Este 2 de febrero, mientras el mundo celebra el Día de los Humedales, Ecuador se viste con sus mantos de agua para recordarnos por qué ostenta el título del "Destino Verde Líder del Mundo". Más allá de una efeméride, esta fecha es una invitación a caminar sobre espejos de agua, escuchar el canto de aves migratorias y sentir la vida que palpita en estos oasis de biodiversidad.

Ecuador, un país pequeño en extensión pero inmenso en riqueza natural, alberga más de 200 humedales reconocidos, de los cuales 19 poseen la distinción internacional de Sitios Ramsar. Estos no son simples paisajes acuáticos. Según la Convención de Ramsar —de la cual Ecuador es parte desde 1990—, los humedales son reguladores naturales del clima, purificadores de agua, barreras contra inundaciones y refugios insustituibles para miles de especies.

Te proponemos un viaje diferente este febrero: uno que siga el curso del agua y el vuelo de las aves. Estos son cinco destinos donde la naturaleza escribe sus propias leyes.

1. Parque Nacional El Cajas (Azuay): El archipiélago de cristal en las alturas

Un laberinto de 230 lagunas glaciares a más de 4,000 metros de altura.

Imagina un paisaje donde el cielo se duplica en espejos de agua helada, entre valles de neblina y bosques de polylepis. El Cajas, declarado Sitio Ramsar en 2002, es un sistema de humedales altoandinos único. Sus lagunas —como Lagartococha y Toreadora— son el corazón de cuencas hidrográficas que abastecen de agua a ciudades como Cuenca.

¿Por qué visitarlo en febrero? Es temporada menos lluviosa en la sierra. Los cielos despejados revelan panoramas imponentes y las caminatas por sus senderos —como la ruta a la Laguna Taitachungo— son ideales para avistar curiquingues, venados de cola blanca y, con suerte, al emblemático cóndor andino.

Dato esencial: Contrata guías locales en el Centro de Información de Toreadora. El clima cambia bruscamente; lleva ropa abrigada e impermeable.

2. Reserva Biológica Limoncocha (Sucumbíos, Amazonía): El espejo nocturno de la selva

Una laguna que se enciende con los ojos rojos del caimán bajo la luna.

En el corazón de la Amazonía norte, la laguna de Limoncocha (Sitio Ramsar desde 1998) es una explosión de vida. Sus aguas negras, ricas en taninos, reflejan una selva donde habitan más de 450 especies de aves. Pero su magia verdadera aparece al anochecer: en un paseo en canoa silenciosa, el haz de una linterna captura decenas de puntos rojos brillantes: los ojos de los caimanes negros que observan desde la superficie.

¿Por qué visitarlo en febrero? Es una de las épocas con mayor actividad faunística. Los niveles de agua son altos, permitiendo navegación profunda en la laguna y sus caños tributarios para observar monos aulladores, nutrias gigantes y la majestuosa garza agamí.

Experiencia única: Realiza el recorrido nocturno en canoa con comunidades kichwa locales. Son los mejores conocedores de los secretos de la laguna.

3. Complejo de Humedales Abras de Mantequilla (Los Ríos): La sabana inundada del litoral

El humedal continental más grande de la costa, un paraíso para aves migratorias.

Este vasto sistema lacustre de 22,500 hectáreas (Sitio Ramsar desde 2000) es un teatro acuático. Entre febrero y marzo, sus espejos de agua —como la Laguna de Mantequilla— se pueblan con miles de aves acuáticas. Es uno de los últimos refugios del pato aguja o cormorán neotropical, y un corredor vital para especies migratorias del norte y sur del continente.

¿Por qué visitarlo en febrero? Es el pico de la temporada de avistamiento de aves migratorias. Con binoculares en mano, podrás identificar desde garzas azules y cigüeñas americanas hasta el escurridizo martín pescador enano. Los amaneceres aquí, con las aves levantando vuelo sobre el agua, son inolvidables.

Consejo viajero: Contrata un tour en lancha desde el Puerto de San Juan. Los pescadores conocen los mejores rincones para la observación.

4. Reserva Ecológica Manglares Churute (Guayas): La catedral de raíces aéreas

Donde el río se besa con el mar y los manglares forman bosques anfibios.

A solo una hora de Guayaquil, Churute (Sitio Ramsar desde 1990) protege una de las extensiones de manglar mejor conservadas del Golfo de Guayaquil. Navegar por sus canales rodeados de mangle rojo, negro y blanco es adentrarse en un ecosistema clave para el planeta: los manglares capturan hasta cinco veces más carbono que los bosques tropicales.

¿Por qué visitarlo en febrero? La época húmeda garantiza navegación fluida por todos los canales. Es ideal para observar fragatas y piqueros de patas azules descansando, y con suerte, para ver delfines nariz de botella en la confluencia con el Golfo. La Laguna del Canclón, al interior, es un santuario para aves acuáticas.

Actividad imperdible: Visita una granja cacaotera comunitaria en la zona de bosque seco de la reserva. Aprende sobre cacao fino de aroma y su cultivo sostenible.

5. Isla Santay (Guayas): El Humedal urbano y su pueblo de palafitos

Un ecosistema insular donde conviven cocodrilos, comunidades y ciclistas.

A tan solo 800 metros del malecón de Guayaquil, Santay (Sitio Ramsar desde 2000) es un testimonio de resiliencia. Este humedal de bosque seco tropical inundable es hogar de cocodrilos de la costa, iguanas y más de 120 especies de aves. Su comunidad vive en casas de palafitos conectadas por pasarelas, un modelo de coexistencia con la naturaleza.

¿Por qué visitarlo en febrero? El clima es más fresco y menos húmedo. Es perfecto para recorrer en bicicleta sus 5 km de pasarelas elevadas, observar aves como la garza tigre y terminar el día con un atardecer dorado sobre los manglares, con el perfil de Guayaquil al fondo.

Cómo llegar: Toma la lancha pública desde el Malecón 2000 (viaje de 10 minutos). Es económico y parte cada hora.

Visitar estos humedales es un privilegio que conlleva responsabilidad. Sigue siempre los senderos marcados, no dejes basura, utiliza bloqueador solar biodegradable y mantén una distancia respetuosa con la fauna. Contrata, siempre que sea posible, servicios guiados por las comunidades locales; ellos son los guardianes ancestrales de estos ecosistemas.

Ecuador te espera con sus espejos de agua llenos de vida. Este febrero, celebra el Día Mundial de los Humedales no solo con un like en redes sociales, sino con pasos reales sobre sus tierras húmedas. Cada visita consciente se convierte en un voto por su conservación. El destino verde líder del mundo abre sus puertas de agua. ¿Te animas a cruzarlas?

