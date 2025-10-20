La Tigresa del Oriente publica un cover de 'Thriller' de Michael Jackson

La Tigresa del Oriente, uno de los personajes más reconocidos y virales de la música popular peruana, acaba de lanzar su propia y audaz versión del clásico 'Thriller' de Michael Jackson. La artista, famosa por su estilo inconfundible que mezcla la cumbia con sonidos de la selva, presentó un video musical que renueva la canción con una identidad completamente amazónica.

¿Quién es La Tigresa del Oriente?

La Tigresa del Oriente, cuyo nombre real es Juana Judith Aguilar, es una cantante y fenómeno de internet peruana. Se la conoce principalmente por sus intervenciones mediáticas y su música, que muchas veces se enmarca en la 'cumbia amazónica'. Su estilo extravagante, con vestuarios de leopardos y coreografías audaces, la catapultó a la fama viral hace más de una década. Su visión artística se mantiene vigente a través de sus constantes apariciones en redes sociales como TikTok, donde comparte covers de canciones populares con su sello personal.

El Cover de "Thriller":con estilo amazónico

El nuevo cover de 'Thriller' transforma la atmósfera oscura y pop del original en una festiva celebración de ritmos tropicales que van bien con el mes de octubre. La producción musical, a cargo de Tito Silva, sustituye los sintetizadores característicos de los 80 por sonidos de instrumentos típicos de la Amazonía peruana y bases rítmicas de cumbia. La voz característica de La Tigresa del Oriente imprime una nueva personalidad al tema, alejada del terror y cercana al folclor de su región.

Un video musical que cuenta con mas de 68.000 likes

El video musical está disponible en sus plataformas oficiales, La producción visual presenta a La Tigresa del Oriente con el mismo vestuario que utilizaba el rey del pop y con coreografías grupales similares al video musical original. La artista agradeció la participación de los bailarines Marco Cuba, Katherine Lima, Eddy Nelson, Sergio Alvarez y Bryan Montoya, cuyo trabajo fue esencial para la puesta en escena.

El equipo técnico detrás del video incluyó a Andres Matos y Amelia Romero en la producción, a Jorge Zubrines en la asistencia y a Antonella Alv en el maquillaje.

La Tigresa del Oriente y sus covers

Esta versión de 'Thriller' se suma a una larga lista de adaptaciones virales que La Tigresa del Oriente publica en TikTok. Entre sus covers más populares se encuentran versiones de 'Nada Personal' de Soda Estéreo, 'Satisfacción' de The Rolling Stones, "Smooth Operator" de Sade y "El Día del Amigo" de Ca7riel & Paco Amoroso. Cada una de estas interpretaciones lleva la firma de su estilo único y su capacidad para reconectar con nuevas audiencias a través de las redes sociales.

