Jueza se excusa y otra es recusada: nuevas tensiones en el caso Villavicencio

Para las hijas, el contexto político en el que jueces fueron funcionarias en el correísmo pesa en la imparcialidad

La investigación por el asesinato de Fernando Villavicencio enfrenta una nueva tensión. La jueza provincial de Pichincha, Diana Fernández León, presentó una excusa para separarse del caso, mientras que Amanda y Tamia Villavicencio plantearon una segunda recusación contra otra magistrada del Tribunal de Apelación, Anacélida Burbano Játiva. Ambas decisiones frenan la revisión de las medidas cautelares contra los investigador por su presunta autoría intelectual en el magnicidio.

La excusa de Diana Fernández León

El 3 de diciembre, la jueza provincial Diana Fernández León, quien fue fiscal del caso los 10 de Luluncoto, cuyo impulsor fue el entonces ministro José Serrano, solicitó su separación formal del Tribunal que debe resolver las apelaciones a la prisión preventiva de varios procesados.

Sus argumentos principales:

Ella ya conoció un tramo previo del proceso, lo que activa la causal de excusa establecida en el art. 22.4 del Código Orgánico General de Procesos.

Su participación comprometería la garantía de juez imparcial.

La excusa obliga a la Corte Provincial a designar un reemplazo y aplaza la audiencia fijada para febrero de 2026.

El caso de los 10 de Luluncoto fue una acusación de terrorismo a un grupo de personas. Archivo / Expreso

La recusación contra la jueza Anacélida Burbano Játiva

A la salida de Fernández León se suma la recusación contra la jueza Anacélida Burbano Játiva. La acusación particular afirma que su supuesto vínculo con el correísmo compromete su independencia. La demanda incluye un organigrama del Ministerio de Relaciones Exteriores de 2012, que la registra como secretaria general bajo la dirección del excanciller Ricardo Patiño. Además, menciona que su esposo fue vicecónsul en Venezuela durante el mismo periodo y que la magistrada dictó un fallo favorable a Correa y Alexis Mera en una causa contra diario La Hora, decisión observada después por la Corte Constitucional.

Las hijas de Villavicencio advierten que varios procesados, José Serrano, Ronny Aleaga y el prófugo Xavier Jordán, se vinculan al movimiento Revolución Ciudadana, cuyo presidente vitalicio es Correa. Alegan que la cercanía entre la jueza y figuras de ese entorno político alimenta “dudas razonables” sobre la neutralidad del tribunal.

La defensa recordó que esta es la segunda recusación aceptada dentro del Tribunal de Apelación. El 30 de octubre, los jueces Patricio Vaca y Wilson Lema separaron a la jueza Patlova Guerra. En esa ocasión se acreditó que Guerra trabajó en el Ministerio de Justicia durante el correísmo y que recibió un reconocimiento público de Correa tras un fallo relacionado con la prefecta Paola Pabón. El juez Vaca concluyó que esa trayectoria afectaba la apariencia de imparcialidad.

Consecuencias para el caso Villavicencio

El Tribunal debía revisar las apelaciones a la prisión preventiva de:

José Serrano

Ronny Aleaga

Xavier Jordán

La salida de dos juezas ha dejado la sala incompleta. Por ahora no existe una nueva fecha para la audiencia de apelación.

