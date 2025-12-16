Roberto Luque afirma que en 2025 se contrataron 37 obras por más de $400 millones

El ministro de Infraestructura expone avances presupuestarios y proyectos clave como el Quinto Puente y la red vial

El ministro Roberto Luque saluda a los más de mil jóvenes inscritos en el programa Jóvenes en Acción, durante el evento realizado en Pichincha.

El ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, aseguró en un medio televisivo, que en 2025 el Gobierno ha contratado 37 nuevas obras por un monto superior a $400 millones, con una ejecución del 72 % del presupuesto anual destinado a obra pública hasta los primeros días de diciembre de 2025.

Según el funcionario, hasta el corte de noviembre de 2025 se habían ejecutado $172 millones, pero en los primeros días de diciembre se sumaron $60 millones adicionales, lo que eleva el total a $232 millones en inversión ejecutada.

Obras estratégicas y proyección para 2026

Entre los proyectos de mayor alcance, Luque destacó el Quinto Puente, una obra que contempla 45 kilómetros de vía y cinco puentes. Afirmó que se trata de un proyecto de carácter nacional y no local, al señalar que funcionará como un corredor logístico que beneficiará a la exportación de mercadería, especialmente la que se moviliza desde Cuenca hacia los puertos del país.

La inversión inicial prevista para esta obra se ubica entre $800 y $900 millones, como parte del plan de infraestructura para 2026.

En el ámbito de seguridad, el ministro se refirió a la Cárcel del Encuentro, que —según indicó— ya se encuentra culminada y operativa, con una inversión de $50 millones. Señaló que esta información fue confirmada tras un diálogo con el ministro del Interior, John Reimberg.

Red vial, regiones y mantenimiento

Luque también mencionó la asignación de $50 millones para ampliar a cuatro carriles el tramo Jujan–Buena Fe, correspondiente al corredor Guayaquil–Quito, una de las principales arterias viales del país.

En el Austro, indicó que el Gobierno Nacional prevé una inversión superior a $100 millones en la provincia de Azuay, de los cuales $36 millones ya se ejecutaron en el paso elevado de Monay, que conecta Cuenca con Azogues. Añadió que el proyecto Cuenca–Molleturo cuenta con cuatro ofertas recibidas, con un presupuesto referencial de $20 millones.

El ministro resaltó además la importancia del eje minero, que conectará Zamora Chinchipe con Puerto Bolívar, al recordar que la minería aportó cerca de $3.000 millones a la economía nacional el año pasado.

Finalmente, ante las críticas por la escasa visibilidad de la obra pública, Luque aseguró que el Gobierno prioriza la planificación a largo plazo y la ejecución de proyectos estratégicos. Advirtió que la falta de mantenimiento incrementa los costos, ya que cada $1 no invertido a tiempo puede traducirse en un gasto de hasta $15 en rehabilitación futura.

