Quinto Puente: Marcela Aguiñaga detalla su reunión con Luque tras polémica en redes

La prefecta del Guayas también anunció el avance de la construcción de las vías de acceso al viaducto

Los tramos 4 y 5 para acceder al Quinto Puente están siendo construidos.

La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, confirmó que se concretó la reunión con el ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, para revisar detalles de la construcción de los tramos 4 y 5 para acceder al Viaducto Sur Guayaquil, también conocido como Quinto Puente.

En su enlace radial realizado la mañana de este jueves 11 de diciembre, la funcionaria señaló que ambas autoridades, junto con sus equipos técnicos, se reunieron para analizar los puntos pendientes de la obra.

Aguiñaga explicó que un proyecto de esta magnitud implica desafíos técnicos que deben resolverse con criterios especializados. Por ello, dijo que no le corresponde debatir detalles como la sobrecarga o la base de la vía, pero sí indicó que identificaron temas de los estudios entregados por el Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) que requerían ajustes.

"Esta reunión permitió eso, desatar esos nudos", expuso la funcionaria. También señaló que el objetivo -el cual compartió con Luque- debe ser "generar confianza como aliados estratégicos".

Recalcó que la Prefectura está a cargo de los tramos 4 y 5 del acceso a la obra y no de la construcción del puente, que, al igual que los tramos 1, 1A, 2 y 3, corresponde al Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT).

Aguiñaga aseguró que, tras la reunión, en los últimos días han avanzado en varios puntos, luego de recibir observaciones y viabilidades técnicas del Ministerio, lo que les permite continuar con el proceso. "Se han destrabado algunas cosas", insistió.

La prefecta informó que el proyecto registra un avance aproximado del 34 %. Añadió que el ministro se comprometió con un nuevo desembolso de 10 millones de dólares, que hasta la mañana de este jueves 11 de diciembre aún no se acreditaba en las cuentas de la Prefectura, pero dijo confiar en que ello ocurrirá pronto. Con esos recursos, señaló, podrán asegurar el pago de planillas al contratista.

Sobre los retrasos en la obra, Aguiñaga mencionó que algunos son considerados normales, como los procesos de expropiación y el traslado del trazado eléctrico existente en el área, tareas que requieren tiempo y cuya ejecución también involucra a la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL).

Comentó además que detectaron complejidades técnicas. "El estudio, por ejemplo, no sé qué pasó pero se les perdió un canal importante. Bueno, si nosotros encontramos el canal en la zona tenemos que alertar para tomar los correctivos", señaló la prefecta.

La funcionaria adelantó que ajustarán el cronograma, pero reiteró que el compromiso mutuo es avanzar conforme a lo planificado.

