PRESENTACION DE LIBRO (15500906)
El libro fue presentado este jueves 20 de noviembre.MIGUEL CANALES

El proyecto de ciudad región busca transformar Guayaquil hacia 2050

Diario EXPRESO recibió un reconocimiento durante el lanzamiento del libro

Guayaquil frente al futuro Ciudad región 2035-2050 es el nombre del libro impulsado por el Grupo Guayaquil Bicentenario “Dr. Francisco Huerta Montalvo”, cuyo lanzamiento se realizó este jueves 20 de noviembre en la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil (UTEG). Fue un encuentro en el que profesionales, académicos y ciudadanos vieron en esta propuesta una hoja de ruta para pensar y transformar la ciudad.

Durante la cita, en el auditorio de la entidad, se proyectó un video que resumió la labor realizada desde 2018, año en que comenzó el trabajo que finalmente tomó forma en esta publicación. Se recordó, además, que este proyecto fue un anhelo de Francisco Huerta Montalvo, exsubdirector de EXPRESO.

Los ponentes coincidieron en que el texto no fue concebido para permanecer en un estante, sino para caminar la ciudad: lo plasmado no es teoría, sino vida y planificación con alma.

PRESENTACION DE LIBRO GUAYAQUIL
Mónica Cassanello (c), en representación de EXPRESO, recibió un reconocimiento al Diario.MIGUEL CANALES

En la jornada también se entregaron placas a diversas personalidades, entre ellas a Diario EXPRESO.

Napoleón Ycaza, uno de los autores, destacó varias propuestas. Citó, por ejemplo, la importancia de la cuenca del río, “una bendición y una responsabilidad colectiva”. 

Señaló que la planificación de Guayaquil debe adoptar un enfoque regional mediante programas mancomunados entre los Gobiernos Autónomos Descentralizados. “El agua, el suelo y la producción no reconocen divisiones políticas”, aseguró.

Icaza recalcó que renunciar al río es renunciar a la historia porteña y que la navegabilidad no debe perderse. “El desarrollo no se impone; se construye juntos. Hemos sembrado una idea”, dijo.

Entre los puntos clave mencionó la necesidad de fortalecer la conectividad entre los cantones mediante transporte terrestre, férreo y fluvial, además de proyectar un aeropuerto de escala internacional enlazado por el futuro quinto puente. JPM

PRESENTACION DE LIBRO GUAYAQUIL
Ponencia. El ponente Napoleón Icaza destacó la hoja de ruta en la ciudad.MIGUEL CANALES

