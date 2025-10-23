UEFA borra el gol de Caicedo: el ecuatoriano se queda sin tanto en Champions League

El organismo rector del futbol europeo decidió atribuir el gol del ecuatoriano como autogol del Ajax

Lo que parecía ser el primer gol de Moisés Caicedo en la UEFA Champions League finalmente no será contabilizado como tal. El máximo organismo del fútbol europeo confirmó oficialmente este jueves 23 de octubre que el tanto marcado en la goleada del Chelsea ante el Ajax, el miércoles, en Stamford Bridge, fue atribuido como gol en contra de un defensor rival.

Durante el cotejo en mención, Niño Moi había rematado desde fuera del área, pero el disparo se desvió en un jugador del conjunto neerlandés antes de ingresar al arco, lo que llevó a la UEFA a determinar que no fue un gol directo del jugador nacido en Santo Domingo de los Tsáchilas.

Tras la oficialización, Caicedo aún no estrena su cuenta goleadora en la Champions League, aunque fue figura indiscutible en la victoria de los dirigidos por Enzo Maresca, mostrando nuevamente su solidez y protagonismo en el mediocampo “blue”.

Millones y elogios

Moisés Caicedo festejó con emoción su primer gol en Champions, pero lamentablemente, no fue contado como suyo. TOLGA AKMEN

De acuerdo con los registros, Niño Moi suma 3 tantos en esta temporada y aunque la última notificación ahoga ese grito de gol, el valor de Caicedo en el mercado futbolístico ha crecido de manera exponencial, ya que según Transfermarkt, cuando fichó por el Brighton, a comienzos de 2021, su precio era de 6 millones de euros.

Hoy, a octubre de 2025, el mismo portal de estadísticas deportivas lo sitúa en 100 millones de euros, es decir 116’135.000 de dolares, reflejando la madurez, el talento y la proyección del jugador de 23 años que se ha convertido en figura global.

Tras el reciente partido con el Ajax, la cuenta oficial del Chelsea en español (@ChelseaFC_Sp) escribió: “Siempre Moisés Caicedo”, acompañado de una foto del jugador de rodillas, elevando las manos y pulgares al cielo cuando festejó lo que parecía su gol.

Pablo Giralt, periodista internacional de distintas cadenas globales lo elogió: “Moisés Caicedo corre, juega, quita, asiste y ahora también hace goles. Mediocampista COMPLETO que tiene Chelsea y disfruta Ecuador.”

