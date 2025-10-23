Ecuador vs China Sub 17: horario, canal y dónde ver EN VIVO el partido del Mundial

Mundial Femenino Sub 17: Ecuador vs. China EN VIVO por el pase a los octavos de final

Maite Zambrano es la capitna de Ecuador en el Mundial Sub-17 e hizo un gol ante Noruega.

En Marruecos los sueños tienen acento ecuatoriano. La selección sub-17 femenina de Ecuador se aferra con alma, garra y corazón al Mundial. El viernes 24 de octubre, desde las 08:00, las chicas de Víctor Idrobo se miden ante China, una potencia en esta categoría.

Las dos selecciones llegan igualadas con 3 puntos en el grupo C, pero solo una podrá seguir en el camino hacia los octavos. Y Ecuador llega viva, más viva que nunca, después de su histórica victoria ante Noruega.

El país habló de ellas, pero sobre todo ellas hablaron desde el corazón. Nayely Rodríguez, la arquera que detuvo el penal que cambió el destino del partido, recordó ese momento como si aún lo estuviera viviendo.

Mary Guerra (10) la volante ofensiva de Ecuador en el Mundial sub 17 que provocó el primer gol. Cortesía FEF

La felicidad en las chicas de la Tri

“Estoy contenta por ayudar a mi equipo y poder tapar el penal. Es algo que siempre he practicado. Estaba convencida de que iba a taparlo. Si ganamos, ganamos todas; si perdemos, perdemos todas”, manifestó con la serenidad de quien ya no teme al error, porque aprendió a volar.

Y pensar que Nayely no empezó bajo los tres palos. Su historia es puro guion de película. “Gracias a Dios soy arquera. Estoy demostrando de qué estoy hecha, de dónde vengo. Cumplimos los sueños que siempre quisimos. Ante China vamos a dar lo mejor de nosotras y salir con todo”.

El partido se lo podrá ver por Telemazonas, DSports y DGO y se lo jugará en la Academia de Fútbol Mohammed VI, en Rabat.

Palabras que se sienten más que una promesa.

A su lado, Maite Zambrano, la capitana, que marcó el segundo gol ante Noruega, habla con la calma de quien lleva la banda y el peso de una bandera. “Ese gol nos dio alivio, saber que ya habíamos ganado con el esfuerzo de todas. El rival que viene no es fácil, pero estamos capacitadas para hacer un buen partido y que Dios nos permita ganar”.

La selección de Ecuador femenina sub-17 venció a Noruega por la fecha 2 del Mundial. @LaTri

Maite lo tiene claro: China es favorita solo en los papeles, no en la cancha. “No me siento con presión de dar algo más, porque todas lo podemos hacer”. Esa es la esencia de este equipo: no hay estrellas, hay unión.

Antes de cerrar, la capitana dejó un pedido que viaja directo al corazón de los hinchas: “Que nos vean, que nos apoyen y que nos den ese aliento desde Ecuador”.

