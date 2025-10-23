Expreso
Alexander González
Alexander González, lateral derecho del Bombillo.cortesía

Alexander González se despide de Emelec y revela la dura situación económica del club

El lateral venezolano se despidió del club tras confirmar retrasos salariales. La crisis económica golpea al Bombillo

  • Redacción Expreso

Los problemas económicos en Emelec y los constantes retrasos salariales a la primera plantilla han desencadenado un preocupante éxodo de futbolistas. La falta de cumplimiento en los pagos ha llevado a varios jugadores a tomar la drástica decisión de abandonar el club, sumiéndolo en una profunda crisis justo en momentos cruciales de la temporada.

(Lea también: Emelec sufre, pero vence a Guayaquil City y es semifinalista de la Copa Ecuador)

El 'Chamo' González se despide y señala la deuda

El caso más reciente y resonante es el del lateral venezolano Alexander González, quien confirmó su partida tras la clasificación del Bombillo a las semifinales de la Copa Ecuador. Después de eliminar al Guayaquil City, el futbolista aseguró que dicho encuentro fue su último con la camiseta azul.

"Siempre agradecido por el trato, van a tener un hincha más. Es una decisión tomada, después del triunfo tengo que conversar con mi familia y el técnico (Guillermo Duró)", puntualizó González en la zona mixta del estadio Christian Benítez Betancourt.

Emelec
Los jugadores de Emelec felicitan al portero Pedro Ortiz, quien fue figura en la clasificación a las semifinales de la Copa Ecuador.Miguel Canales / Expreso
UEFA Champions League (15364977)

Moisés Caicedo marca su debut goleador en Champions y ya vale 116 millones de dólares

Leer más

El defensor fue explícito al revelar el motivo de su salida, dejando en evidencia la delicada situación financiera: "Si me quedo sería por lo deportivo, por ahora no existe la posibilidad que podamos tener salarios".

Además, González se refirió a las taquillas de los próximos partidos, como la semifinal de Copa Ecuador donde enfrentarán al ganador del cruce entre Liga de Quito y Deportivo Cuenca: "El estadio se va a llenar y eso será una entrada importante de dinero" para saldar las deudas. Sin embargo, no ocultó su escepticismo: "Ya hubo (como en el Clásico del Astillero ante Barcelona) y no se sabe qué sucedió con ese dinero".

Una lista de bajas

La desesperación por la falta de pago no solo afecta al venezolano. A la salida de González se suman las desvinculaciones de otros tres jugadores: Marco Cuero, Sebastián Tarira y Elkin Muñoz, confirmando la inestabilidad en la interna del equipo.

  • Marco Cuero: Llegó en junio de 2025 y dejó el club tras tener escasa participación.
  • Elkin Muñoz: Con contrato vigente hasta 2027, accedió a la rescisión por mutuo acuerdo ante el panorama económico.
  • Sebastián Tarira: Terminó su contrato de forma unilateral, alegando una deuda de seis meses de salario, un claro indicador de la magnitud de los retrasos de pago que sufre el plantel del Emelec.

